Luis Campos Villarino regresa a la presidencia de A.M.A. tras la renuncia de Ana Pastor
El profesional presidió el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra
REDACCIÓN
La exministra Ana Pastor Julián ha renunciado a su cargo de presidenta de A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios. En su lugar, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de Luis Campos Villarino como nuevo presidente de la compañía.
Campos Villarino –quien ya ostentó la presidencia de la entidad entre 2017 y 2022– es médico nuclear de formación, expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra y profesional con amplia experiencia en la dirección de organizaciones sanitarias.
Hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de A.M.A. y presidente de A.M.A. América Seguros Ecuador. «Su trayectoria profesional y su conocimiento del colectivo sanitario refuerzan la misión de la entidad de proteger, acompañar y servir a quienes dedican su vida a cuidar de los demás», destaca la mutua en un comunicado.
Otros nombramientos
Además, el consejo de la mutua acordó el nombramiento de Pedro Hidalgo Sanguino como secretario general. Completan la directiva de la entidad Inmaculada Martínez Torre y Luis Alberto Calvo Sáez como vicepresidentes. Luis Cáceres Márquez es vicesecretario.
Con este relevo, A.M.A. señala que inicia «una nueva etapa en la que mantiene intacto su compromiso y su vocación de servicio hacia sus mutualistas».
