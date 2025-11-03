Dónde comprar la baliza V16 de la DGT que será obligatoria en Galicia

La DGT avisa de que a partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores tendrán tener la baliza V16 en su vehículo para poder circular por las carreteras gallegas y del resto del país. A solo dos meses de que la medida entre en vigor, todavía existe mucho desconocimiento al respecto de esta nueva norma.

Un reciente estudio elaborado por Osram revela una brecha significativa entre la normativa y la preparación de los conductores. Según el informe «Conocimiento, actitudes y comportamiento de compra de los conductores españoles con relación a la nueva luz de emergencia conectada V16 obligatoria», el 65% de los automovilistas desconoce los detalles de la regulación.

Dónde comprar la baliza V16

Esta baliza se plantea como el sustituto de los triángulos de señalización que todos conocemos. Su función es la misma, indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra sobre esta. El dispositivo emite una luz de alta intensidad en 360º de forma intermitente.

La función de este aparato va más allá de la señalización, también se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real e informar a otros usuarios de la vía. Sin embargo, esto solo sucede con los modelos homologados por la DGT. Podrás consultar las marcas y modelos que cuentan con esta homologación en el apartado 'Marcas y modelos certificados' de la web de Tráfico.

Según el estudio antes citado, solo un 5% de los conductores aseguran tener ya la V16 conectada. Quienes no tengan este dispositivo desde el primer día del año próximo, se enfrentará a sanciones que pueden alcanzar los 200 euros.

Tráfico informa de que el dispositivo V16 debe estar en la guantera, siempre accesible y cargado. A la hora de colocarlo, la baliza debe posicionarse en la parte más alta del vehículo inmovilizado, garantizando la máxima visibilidad.

Nuevas normas en 2026: taxis, VMPs y vehículos de dos ruedas

Los VMPs, en particular los populares patinetes eléctricos, tendrán que circular siempre con las luces activadas, tanto de noche como de día. Si tu patinete no dispone de luces, no desesperes, se concederá un año de moratoria tras la aprobación de la norma para que puedas adaptar tu vehículo.

Tanto si van en patinete como si lo hacen en bicicleta o moto, los repartidores o 'riders' tendrán que utilizar el chaleco reflectante en trayectos interurbanos y no solo en vías urbanas como hasta ahora. Por su parte, a los ciclistas se les ratifica que podrán circular 'en fila de dos' por el arcén y se suspende la exención de uso del casco por «razones médicas graves»; hasta ahora, se permitía hacerlo si el usuario llevaba un certificado para acreditarlo. Esto último se extiende a ciclomotores y motocicletas.

La nueva norma también especifica que no será obligatorio circular con un casco integral al conducir una moto, pero sí que éste debe ir «adecuadamente abrochado» cuando se lleve. Asimismo, sí se convierte en obligatorio llevar guantes de protección y «calzado cerrado» para todos los motoristas.

Uno de los cambios más comentados es que tanto taxistas como repartidores y profesores de autoescuela tendrán que llevar siempre puesto el cinturón de seguridad, acabando con las exenciones actuales.