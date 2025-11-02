Mario Alonso Puig, construyendo la brújula que guíe «el camino de nuestro destino»

Una oportunidad única. Mario Alonso Puig, cirujano y divulgador, regresa a Vigo dispuesto a ayudarnos a construir la brújula que nos guíe en «El camino que marca nuestro destino». Con charlas a lo largo y ancho de más de 25 países en su mochila, el 5 de noviembre a las 19:00h se subirá al escenario del Auditorio Mar de Vigo de la mano de FARO para trasladar sus reflexiones sobre el crecimiento personal, nuestras decisiones y el sentido que estas otorgan a nuestras vidas.

Las entradas ya están a la venta en https://www.teuticket.com. Su intervención promete inspirar a quienes buscan poner el foco en lo que son, pero también en todo su potencial.

Para Alonso Puig, la metáfora del camino no es casual. Entiende la vida como un trayecto en el que cada elección va marcando el rumbo. «Cuando emprendemos un viaje tenemos en mente un destino, un punto de llegada», afirma. De igual forma, considera que cada decisión, por pequeña que parezca, nos dirige hacia un desenlace u otro.

En ese trayecto, dice, hay un dilema constante entre dos sendas: «En cada encrucijada encontraremos dos letreros. En uno pone: ‘toma este camino si quieres descubrir quién realmente eres’. En el otro: ‘toma este camino si quieres seguir siendo quien siempre has sido’». No es un camino fácil, admite, porque elegir conocerse a uno mismo implica adentrarse en la incertidumbre.

Con todo, traslada una visión optimista sobre lo cotidiano. Para él, el secreto de la felicidad no está solo en los grandes hitos, sino en el valor de lo pequeño.

Uno de los ejes de su pensamiento es, además, la gestión emocional. A su juicio, quien no sabe manejar sus emociones «es como una veleta a merced del viento». La verdadera libertad, sostiene, reside en la capacidad de decidir cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre.

Del ideal de perfección al deseo de mejora

Frente a la obsesión por la perfección, Alonso Puig propone un cambio de paradigma: sustituir el «modelo de perfección» por el «modelo de mejora continua». Solo así, afirma, reduciremos la frustración que genera no alcanzar nunca ese ideal inalcanzable.

En un entorno cambiante, su mensaje es claro: la confianza nace de la flexibilidad y del aprendizaje constante.

El cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu constituye, para Alonso Puig, la base de la plenitud. Recomienda pequeñas rutinas diarias, diez minutos de ejercicio, diez de meditación y diez de lectura inspiradora, para cultivar el equilibrio interior y transformar la presión en ilusión.

Cada noche, el médico invita a revisar con gratitud los logros del día. «Me siento satisfecho cuando he afrontado los desafíos con serenidad y cuando he ayudado a alguien a crecer como persona», confiesa.

Y para quienes se sienten agotados o frustrados, deja una última frase que condensa su filosofía de vida: «Esto también pasará, y yo habré crecido en el proceso.»

El propio Mario Alonso Puig, tras más de dos décadas ejerciendo como cirujano, fue reorientando su carrera hacia la investigación y el estudio para aplicar los conocimientos actuales en campos como la Medicina, las Neurociencias y la Psicología Positiva al liderazgo personal y profesional.

Formado en Medicina Mente-Cuerpo y Psicología Positiva en la Universidad de Harvard, ha profundizado en el conocimiento de las bases de la comunicación, la influencia y el aprendizaje. Fruto de ello es el desarrollo de una serie de metodologías y estrategias que ayudan a desplegar la energía, la salud, la motivación y el potencial creativo de personas, equipos y familias.