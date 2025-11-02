Invitados de noviembre en Club FARO

El Club FARO inicia mañana, día 3, su programación de noviembre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

La socióloga Amada Traba, profesora de Socioloxía da Educación na UVigo; la politóloga Priscila Retamozo, máster en Igualdade de Xénero; y Chis Oliveira, catedrática de Filosofía y doctora en Educación Afectivo-Sexual, intervendrán en la charla-coloquio «As trampas da pornografía. A sexualidade que desexamos».

El «diálogo con el ganador y la finalista del Premio Planeta 2025» reunirá a Juan del Val y Ángela Banzas, recientes triunfadores del galardón mejor dotado de la literatura en habla hispana.

En su charla «Supersanos. Hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente», Manuel Viso, médico; divulgador y conferenciante, aportará consejos basados en ciencia y la experiencia, y desmontará mitos sobre la alimentación.

En la conferencia «Pon límites, no pantallas. Cómo educar en el siglo XXI sin perder el norte», Carmen López Suárez, doctora en Pedagogía, mostrará estrategias para prevenir la adicción a las pantallas de los nativos digitales.

Ignacio Morgado, catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la UAB, hablará de «El espejo de la imaginación» y se adentrará en el enigma de «¿qué es la consciencia?».

Entrelazando astronomía, historia y arte, José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, mostrará en su conferencia-proyección-coloquio «Trece maneras de mirar el cielo. Una nueva forma de entender el cosmos».

El crítico literario Armando Requeixo hablará de «Literatura insólita. Unha invitación para explorar os aspectos máis curiosos e misteriosos do mundo literario».

Sobre «Medicina antienvejecimiento en clave de humor» disertará José Antonio Flórez Lozano, catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo. Los estudios clínicos confirman que con humor se vive más y mejor, recuerda.

De «Mil cosas. Un relato sobre cómo seguimos adelante cuando todo nos sobrepasa» hablará el escritor y periodista Juan Tallón, que retrata en su última novela una pareja atrapada en una rutina de estrés permanente.

Por último, Javier Fraiz, periodista de FARO DE VIGO, protagonizará la charla-coloquio «Amar / Azar. Querer e perder, o inesperado como protagonista». «La diferencia entre morir y vivir, entre tener y perder, entre querer y volver, se reduce a los detalles», apunta.