Vegalsa-Eroski dona más de 4.000 kilos de alimentos
REDACCIÓN
Vigo
La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski donará 4.200 kilos de alimentos a 14 entidades de Galicia y Asturias por el día de Todos los Santos. Esta aportación permitirá elaborar un menú especial, que incluirá gambón, donado a través de la solidaridad de proveedores como Pescanova, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas.
