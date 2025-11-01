El descanso eterno en una obra de arte: los monumentos funerarios más bellos de Galicia

En 2010, la «Ruta Europea de los Cementerios» fue declarada Itinerario Cultural para promover y conservar el patrimonio histórico, artístico y cultural de los camposantos de la UE. Esta iniciativa arrojó otra mirada sobre las necrópolis, con la puesta en valor de sus monumentos funerarios.

En Galicia contamos con dos camposantos en este itinerario, el de San Amaro en A Coruña y el de San Froilán en Lugo. A ellos se suman otros tres integrados en la red de la Asociación de Cementerios Singulares de Europa (ASCE): el de Santa Mariña de Dozo en Cambados, el de San Francisco en Ourense y el Cementerio de Los Ingleses en Camariñas.

Pero en la amplia red de necrópolis gallegas (parroquiales, privadas y municipales) hay multitud de elementos singulares, como las «catacumbas de Cuntis», el único ejemplo en nuestra comunidad de camposanto que creció excavando galerías subterráneas ante la imposibilidad de crecer en superficie. Y dentro de cada cementerio, hay numerosos monumentos funerarios que constituyen auténticas obras de arte y que repasamos en esta galería.