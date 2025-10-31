Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora

Tanto la Aemet como MeteoGalicia habían activado avisos por precipitaciones en Pontevedra, A Coruña y parte de Ourense. Pero, en la costa sur de Pontevedra, las previsiones se han quedado cortas. Una tromba de agua de carácter torrencial ha entrado esta mañana por el litoral entre Baiona y A Guarda, dejando registros muy poco habituales en Galicia.

La estación que mejor ha recogido la magnitud del chubasco es la de Castro Viculado, una zona elevada frente a la costa de Oia. Entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana recogió 57,7 litros por metro cuadrado. Roza el umbral para el aviso rojo de la Aemet, situado a partir de 60 l/m2 en 60 minutos.

Para esa hora, el nivel de advertencia era amarillo; en el caso de la Agencia Estatal de Metoerología se esperaban esos 60 litros en 12 horas, en el de MeteoGalicia, se calculaban 15 litros en una hora. Esta misma mañana, la Aemet ha pasado a naranja su aviso para la zona del Miño pontevedrés desde las 10:00 hasta las 12:00, por riesgo de acumulados de 30 l/m2 en una hora, inferiores a lo que ya cayó.

El color amarillo indica intensidad muy fuerte / MeteoGalicia

La estación de Castro Vicaludo ofrece otros datos muy llamativos. En solo 10 minutos, entre las 9:30 y las 9:40, se anotaron 17,3 litros por metro cuadrado. Desde las 00:00 y hasta las 11:230, se han registrado 77 litros por metro cuadro. El carácter local de esta tormenta se puede observar comparando los registros de la estación de Baiona, a unos 12 kilómetros de distancia. En este segundo punto, el total asceinde a 39,9 l/m2, una cantidad también considerable, pero más ajustada a lo previsto para las Rías Baixas.