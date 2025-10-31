«Todos queremos tener una segunda oportunidad»

El punto de partida es el Aquarium Finisterrae de A Coruña. Allí un guía explica cómo las anémonas y los peces payaso se protegen y cuidan en simbiosis. Atención a la metáfora porque guiará todo el metraje de «Leo&Lou», la opera prima del director Carlos Solano, madrileño en el DNI y criado en la capital pero gallego de corazón que borda en conversación el idioma de Rosalía de Castro. Si pueden, no se pierdan este filme con localizaciones hermosísimas de Ferrolterra y las actuaciones de Marta Larralde, Manquiña o María Pujalte.

Supongo que habrá sido un proyecto a largo plazo.

Nos llevó unos ocho o nueve años llegar hasta aquí desde que Carlos Camba, el guionista y creador de la historia y que es de Santiago, me envió un corto. Yo pensé que la historia merecía ser más que un corto. Tengo muchas ganas de que llegue a la gente. Vale la pena. La gente que la ha visto –estuvo en la Seminci– dice que vale la pena; sale emocionada del cine, que quiere verla de nuevo.

La verdad es que es muy emotiva. Me gustó mucho.

Gracias, está hecha desde el corazón. En la historia, nos encontramos con dos personajes (interpretados por la niña Julia Sulleiro e Isak Férriz) que tienen la sensación de no encajar en su entorno. Es la metáfora de Carlos (el guionista) y yo hace años. La pequeña coge la iniciativa y marcha hacia una competición de pesca. Esa huida es una busca de su lugar en el mundo. Un adulto se apiada de ella y la ayuda, engañado por la niña. Esa unión creo que puede curar un poco el corazón.

La actriz interpreta a un personaje mudo.

Julia no es muda. Queríamos hablar de la comunicación. Leo tiene mutismo selectivo pero se hace entender. Lou, que es adulto, no tiene discapacidad pero le cuesta encajar y echa a todo el mundo fuera. Buscamos niños que supiesen signar. Ella estudia en un colegio inclusivo en Madrid con lengua de signos donde tienen un intérprete en el aula en Primaria.

¿Por qué rodar en Galicia?

Soy de Madrid pero mi padre es de O Ferrol. Tengo el sentimiento de frontera. El sitio en el que siento que encajo es mi pueblo, con mi gente, con la que establecí probablemente las relaciones más profundas. Allí, estoy en paz y calma; allí tengo el sentimiento de pertenencia. Cobas era el nombre que tenía mi pueblo hasta hace 20 años cuando lo cambiaron por Covas. El lugar de la película es imaginario porque tiene un significado metafórico. No sé cuántos largometrajes llegaré a hacer así que decidí hacerlo en casa.

Hay un momento intrépido en el filme donde se ve un precioso pueblo de casas tradicionales.

Es Redes pero también hay otro donde vive el personaje de Manquiña que es Cobas, mi pueblo. Intenté hacer algo personal y salen muchos amigos en la película.

Se muestra un orfanato en la película, lejos de estereotipos.

Gente que trabaja en estos lugares quiere huir de la imagen decimonónica de sitio lúgubre. Cogimos el mensaje e intentamos huir del tabú. Leo marcha no porque el sitio sea horrible, sino por otras razones. Los profesionales que trabajan en estos centros hacen un trabajo impresionante para que los niños tengan una vida lo más digna posible.

Lou dice que «la familia está sobrevalorada».

Lou tiene un chaleco puesto para obviar su vulnerabilidad. Regresa a su pasado, al punto de inicio de un viaje personal. Todos tenemos momentos en los que hacemos las cosas mal y queremos tener una segunda oportunidad.