¿Cómo se mide la calidad de vida en España?

Habrá a quien le parezca increíble, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística son demoledores. Galicia entra en el top tres de comunidades con peor calidad de vida de España. Solo logra adelantar a Canarias y Andalucía en el ranking resultante del indicador para 2024 publicado por el INE.

Pero, ¿cómo se calcula eso de la calidad de vida? Según explican en su propia web, el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) agrupa hasta variables en nueve dimensiones: condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, ocio, relaciones sociales, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida.

Los datos se obtienen a partir de distintas encuentas que miden y analizan tanto aspectos objetivos, como los ingresos, el empleo o la educación y otros subjetivos como la satisfacción con la vida.

Metodología

Para poder comparar las comunidades autónomas, el INE sigue los siguientes pasos:

Primero, normaliza cada variable para convertirlas a una escala comparable: se usa el mínimo y máximo de todas las CCAA y de todos los años de la serie temporal

Dentro de cada dimensión, los indicadores correspondientes se agregan para formar un indicador de esa dimensión

Finalmente, las nueve dimensiones se agregan en un único índice IMCV para cada comunidad, con ponderación igual por defecto, aunque el usuario puede asignar pesos distintos si lo desea.

Para el año 2024, media española se sitúa en los 101,47 puntos mientras Galicia logra 99,67. En el otro extremo, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74)