Homenaje a una pionera activista de las palabras

Profesionales de la cultura, de la política y de los medios de comunicación rindieron homenaje ayer a María Xosé Porteiro en un acto organizado por el Consello da Cultura Galega con el objetivo de reconocer a la periodista y política. En la jornada, la presidenta de la entidad, Rosario Álvarez, destacó de Porteiro que «é unha muller con moitas facetas, nas que podemos salientar o traballo dedicado á institución durante no tempo en que formou parte do Plenario».

En el marco del homenaje, la periodista Sonia Vizoso entrevistó a la protagonista, que afirmó que «este presente de hoxe hai vinte anos sería distópico e se seguimos neste ritmo de cambio social dentro de dez anos será unha distopía moito maior». Ambas periodistas abordaron también la importancia del feminismo y de los cuidados, así como la de «debullar a palla do grao» en la defensa de los derechos alcanzados.