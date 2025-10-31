Galicia, ¿a la cola en calidad de vida?: esto dice el INE
El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida para 2024 sitúa a la comunidad solo por delante de Canarias y Andalucía
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este viernes el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida que establece un ranking entre comunidades. En un contexto en el que cada vez más extranjeros encuentran su refugio en Galicia y el turismo no deja de crecer año tras año, los datos aportados por el INE arrojan una perspectiva completamente opuesta: sitúan a la comunidad a la cola en calidad de vida.
El IMCV da una valoración de 99,67 puntos en el caso de Galicia, dos puntos por debajo de la media española (101,47 puntos). Solo está por encima de Canarias (99,38) y Andalucía (99,54).
En el otro otro extremo, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024.
La media del país se eleva en 0,27 puntos respecto al año anterior, encadenando dos años seguidos de repuntes tras las caídas experimentadas desde el año 2020 por la pandemia del covid-19.
Galicia tiene los peores datos en experiencia general de vida, con 93,5 puntos, lejos de los 102,7 puntos de España. Ocio y relaciones sociales, así como gobernanza y derechos básicos son otras de las cuestiones en las que la comunidad gallega tiene de las peores notas del país.
Metodología
Pero, ¿cómo se calcula eso de la calidad de vida? Según explican en su propia web, el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) agrupa hasta variables en nueve dimensiones: condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, ocio, relaciones sociales, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida.
Los datos se obtienen a partir de distintas encuentas que miden y analizan tanto aspectos objetivos, como los ingresos, el empleo o la educación y otros subjetivos como la satisfacción con la vida.
Para poder comparar las comunidades autónomas, el INE sigue los siguientes pasos:
- Primero, normaliza cada variable para convertirlas a una escala comparable: se usa el mínimo y máximo de todas las CCAA y de todos los años de la serie temporal
- Dentro de cada dimensión, los indicadores correspondientes se agregan para formar un indicador de esa dimensión
- Finalmente, las nueve dimensiones se agregan en un único índice IMCV para cada comunidad, con ponderación igual por defecto, aunque el usuario puede asignar pesos distintos si lo desea.
