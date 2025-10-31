Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gadis reparte 12.000 libros con microrrelatos de autores emergentes

REDACCIÓN

Vigo

Gadis distribuirá este viernes en sus supermecados de Galicia y Castilla y León 12.000 ejemplares de un libro de microrrelatos escritos por autores emergentes. Son 90 textos de escritores de entre 14 y 92 años. Se presentaron 2.585 manuscritos y se seleccionarion 90.

TEMAS

