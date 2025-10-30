«El asesinato de Tiberio Graco, el hijo mayor de Cornelia, fue el punto de no retorno de la República. Fue un asesinato de estado que el Senado no investigó y por el que no se juzgó a nadie». Así lo aseguró ayer Elvira Roca Barea, licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica, y doctora en Literatura Medieval, durante su presentación en el Club FARO de «Ingrata patria» (Espasa), novela en la que saca a la luz la historia de Cornelia la Menor, hija de Escipión el Africano –general que venció a Aníbal en Zama–, durante el final de la República romana.

Roca Barea: «Cornelia y sus hijos cayeron en la oscuridad de la historia»

La historia, narrada desde la perspectiva de una liberta griega, Antígona de Mileto, y con un formato epistolar, se centra en cómo Cornelia y sus hijos, Tiberio y Craso Graco, intentaron defender los valores republicanos frente a los problemas sociales y políticos de la época que culminaron en una espiral de guerras civiles que acabaron con este régimen político. «Quería que la historia la contara un personaje absolutamente leal, pero que tuviese capacidad para ver el mundo de Cornelia desde una cierta distancia», explicó la escritora durante la conversación que mantuvo con Jesús G. Maestro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Vigo (UVigo), colaborador de FARO.

Antígona ha vivido siempre junto a la familia de Cornelia y ahora, ya mayor y en libertad, cuenta la historia de Cornelia a Cornelio, un joven pariente, en una serie de cartas para que él escriba su historia y honrar así su memoria. «Es la lucha constante por rescatar la historia de Cornelia y sus hijos frente a la narrada por el historiador Polibio, que los condenaba a la zona oscura de la memoria histórica. Y así ocurrió: cayeron en la oscuridad de la historia.», comentó.

Según Roca Barea, la imagen que ha trascendido de los hermanos Graco –tribunos de la plebe que impulsaron ambiciosas reformas sociales y agrarias para beneficiar a la plebe– está muy tergiversada. «Han llegado a nosotros como dos revolucionarios populistas, pero solo hay que ver el trabajo legislativo que hicieron para comprobar que no querían acabar con la República, sino restaurarla y que sus instituciones volviesen a funcionar», dijo.

Explicó que el título de la novela proviene del epitafio que escribió para sí mismo Escipión el Africano tras ser repudiado por su patria: «Ingrata patria, no te dejaré mis cenizas».

Autora también de los ensayos «Imperiofobia y leyenda negra» y «Fracasología», Roca Barea asegura que la literatura es una magnífica herramienta para contar la historia. «La literatura es el terreno de la libertad. A través de la ficción puedes contar todas aquellas verdades que, de otro modo, resultarían peligrosas», aseguró la también autora de «Las brujas y el inquisidor» (Premio primavera de Novela 2023).

Con un importante punto de ironía, «Ingrata patria» contiene pasajes históricos muy cruentos que, sin embargo, la escritora logra que sean digeribles precisamente gracias el humor, algo que ha aprendido, confesó, «leyendo desesperadamente a Cervantes». «Si algo hemos aprendido de el Quijote es que el humor es la única forma de afrontar los hechos más horrorosos. Solo Cervantes consigue que termines admirando a un viejo ridículo mientras te ríes de él», comentó.

Una mujer que desafió al Senado romano

Cornelia la Menor, conocida como «la madre de los Graco», nacida alrededor del 189 a.C., fue hija del general Escipión el Africano. Estuvo casada con Tiberio Sempronio Graco, con quien tuvo doce hijos, aunque solo tres llegaron a la edad adulta: los tribunos de la plebe Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco, y Sempronia, casada con el general Escipión Emiliano. Tras la muerte de su esposo, Cornelia rechazó la propuesta de matrimonio del rey de Egipto, Ptolomeo VIII Evérgetes, para dedicarse a la educación de sus hijos, a quienes inculcó los ideales del servicio público, la justicia y el amor por la República. Pero en «Ingrata patria», Cornelia no es solo la madre de los Graco; es una mujer que desafía al Senado romano. De hecho, fue la mujer más influyente en la historia de la República romana y la primera a la que se le levantó una estatua en el Foro.Mujer austera en lujos, Elvira Roca Barea relató que una vez, en una reunión con otras patricias, señaló a sus hijos y dijo: «Estas son mis joyas» en lugar de presumir de riquezas materiales. La novela se sitúa en el siglo II a. C., en un momento crucial para Roma: una república en expansión, agitada por profundas tensiones sociales, enfrentamientos entre patricios y plebeyos, y una clase política marcada por la corrupción, el miedo y la violencia. Esta es la historia de una mujer culta, fuerte y orgullosa de su linaje, que se niega a ocupar un lugar pasivo. Cuando sus hijos son asesinados, no solo honra su memoria, sino que se convierte en figura política por derecho propio. «Incluso estuvo en el punto de mira tras las muertes de los principales instigadores del asesinato de Tiberio, entre estos, su yerno», dijo.