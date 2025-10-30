Javier Quintana, compañero de Belén Cortés en el piso tutelado de Badajoz: "Volverá a pasar si no se ponen medidas"

Sin poder contener la emoción, Javier Quintana, compañero de trabajo de Belén Cortés en el piso de cumplimiento de medidas judiciales, en Badajoz, donde ocurrió el terrible crimen, ha tomado la palabra al finalizar la concentración para hacer una advertencia: "Volverá a pasar si no se ponen medidas".

En este sentido, el trabajador ha lamentado que tras la muerte de Belén hayan cambiado "muy poco" las condiciones laborales de los profesionales que trabajan con menores y que lo que ha mejorado ha sido gracias a que ellos se han organizado, "no porque nos hayan ayudado ni la Administración ni la justicia, que se han puesto de lado", ha asegurado.

"Tienes que estar dentro de estos pisos para saber lo que hay", ha dicho el compañero de Belén, que ha denunciado que menos y profesionales están "desprotegidos".

"Los menores no le han importado a nadie y si sacan algo en claro, es gracias a profesionales como Belén", ha reivindicado.

Quintana ha lamentado que ni la policía, ni la justicia ni la Administración hicieran hayan tomado medidas ante sus informes de incidencias y denuncias por la situación en la que trabajan en estos pisos. "Esto estaba anunciado y se podía haber evitado, pero nadie hizo caso", ha insistido. "¿Dónde está la consejera?", se ha preguntado sobre la titular de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a la que ha reprochado su inacción

"Nosotros somos profesionales que trabajamos con menores con los que nadie quiere trabajar, en los que nadie cree y en recursos que nadie conoce hasta que pasan desgracias como estas", ha concluido.