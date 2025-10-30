El Hematofesti regresa a Vigo y Faro de Vigo te invita a disfrutarlo

El humor y la literatura infantil volverán a encontrarse en Vigo con la segunda edición del Hematofesti, una cita cultural que rinde tributo al escritor y divulgador Miguel Ángel López, “Hematocrítico”. Ideado por Ledicia Costas y codirigido por el cineasta Alberto Vázquez, el festival celebra la creatividad, la amabilidad y el humor como motor cultural.

Faro de Vigo sortea entre sus suscriptores 10 accesos para algunos de los eventos más destacados: la Hematogala (jueves 6 de noviembre, 21.30 h, Mar de Vigo), el show Queremos Humor! COMEDY CLUB con Ignatius Farray (viernes 7 de noviembre, 21.30 h, Vitruvia Club), el Hematofesti´s Golden Ticket (sábado 8 de noviembre, 21.30 h, Vitruvia Club) y la gran Hematofesta (sábado 8 de noviembre, 23.00 h, Vitruvia Club).

Tanto el Hematofesti's Golden Ticket como Hematofesta son eventos con acceso solo mediante invitación, por lo que este sorteo de Faro de Vigo brinda una oportunidad exclusiva de asistir.

