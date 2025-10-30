El Hematofesti regresa a Vigo y Faro de Vigo te invita a disfrutarlo
Los suscriptores podrán conseguir entradas para los principales eventos del festival que une humor y literatura infantil en Vigo.
El humor y la literatura infantil volverán a encontrarse en Vigo con la segunda edición del Hematofesti, una cita cultural que rinde tributo al escritor y divulgador Miguel Ángel López, “Hematocrítico”. Ideado por Ledicia Costas y codirigido por el cineasta Alberto Vázquez, el festival celebra la creatividad, la amabilidad y el humor como motor cultural.
Faro de Vigo sortea entre sus suscriptores 10 accesos para algunos de los eventos más destacados: la Hematogala (jueves 6 de noviembre, 21.30 h, Mar de Vigo), el show Queremos Humor! COMEDY CLUB con Ignatius Farray (viernes 7 de noviembre, 21.30 h, Vitruvia Club), el Hematofesti´s Golden Ticket (sábado 8 de noviembre, 21.30 h, Vitruvia Club) y la gran Hematofesta (sábado 8 de noviembre, 23.00 h, Vitruvia Club).
Tanto el Hematofesti's Golden Ticket como Hematofesta son eventos con acceso solo mediante invitación, por lo que este sorteo de Faro de Vigo brinda una oportunidad exclusiva de asistir.
Para participar, solo tienes que completar el formulario más abajo antes del lunes, 3 de noviembre, a las 12:00 horas.
Y si aún no eres suscriptor, este es el momento perfecto para unirte a la comunidad de Faro de Vigo y disfrutar de todas las ventajas exclusivas.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos
- Peajes AP-9: cuáles se pueden reclamar y cómo hacerlo tras la sentencia del Supremo