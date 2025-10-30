Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario laboral de Galicia: estos son los festivos locales, municipio a municipio

De los 14 festivos anuales, dos son escogidos por cada municipio

Calendario laboral Galicia 2024

Calendario laboral Galicia 2024

A. C.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la resolución que da publicidad a los festivos locales para el año 2026 en Galicia inhábiles a los efectos laborales, retribuidas y no recuperables.

La normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento y vienen especificados en la resolución.

Siete grades ciudades

Así, en Galicia, en las siete grandes ciudades, los festivos locales marcados en A Coruña son el 17 de febrero (martes de Carnaval) y el 7 de octubre (fiesta del Rosario); en Ferrol, el 7 de enero (festividad de San Xiao) y el 6 de abril (Nuestra Señora de Chamorro); y en Santiago de Compostela el 17 de febrero (martes de Carnaval) y el 14 de mayo (día de la Ascensión).

En el caso de Lugo, los festivos elegidos son el 17 de febrero (martes de Carnaval) y el 5 de octubre (San Froilán); en Ourense, también el 17 de febrero y el 11 de noviembre (San Martiño).

En relación con la ciudad de Pontevedra, las fechas de fiestas laborales serán 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) y 11 de julio (San Benito). Por su parte, Vigo tendrá como festivo local el 28 de marzo (festa da Reconquista) y el 17 de agosto.

Resto de festivos

De los otros 12 festivos restantes, al margen de los locales, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que coincidan en domingo: 1 d enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. En el año 2026 habrá dos festivos nacionales de carácter obligatorio que coinciden en domingo: el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, que son sustituidos por el 19 de marzo y el 24 de junio.

Los otros tres festivos de carácter nacional son opcionales, es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2026 se celebrará el 2 de abril); que en la Comunidad gallega no se modifica; y se da opción a las comunidades de elegir como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio.

En este caso, la Xunta siempre elige el 25 de julio, ya que es el Día Nacional de Galicia, tal y como quedó establecido por el Decreto 8/1978, del 10 de julio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents