Los signos vitales del planeta empeoran: 22 de los 34 grandes indicadores climáticos alcanzan su peor marca hasta la fecha

El planeta acaba de pasar su chequeo anual de salud y el resultado es preocupante. Según apunta la última gran radiografía de la salud planetaria de 'State of the Climate', realizada por un panel internacional de científicos y publicada a tan solo unas semanas del inicio de la cumbre del clima de Brasil (COP39), al menos 22 de los 34 indicadores climáticos globales se sitúan en niveles de récord y exhiben su peor marca hasta la fecha. "Indicadores como la temperatura superficial, el contenido de calor oceánico, la pérdida de hielo marino y la pérdida de cubierta arbórea por incendios están en valores extremadamente preocupantes", señala Johan Rockström, director del PIK y coautor del estudio, quien destaca que "la ventana para actuar es cada vez más reducida".

El informe recoge varios datos preocupantes. Empezando por el hecho de que el año pasado, el 2024, fue el año más caluroso jamás registrado en la historia de la humanidad y, probablemente, el más cálido de los últimos 125.000 años. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera vuelven a situarse niveles récord y, según advierten los expertos, están empeorando ante la pérdida de los grandes sumideros de carbono del planeta. El contenido de calor de los océanos y la pérdida de hielo marino también marcan cifras históricas, mientras que la cubierta arbórea destruida por incendios alcanza máximos sin precedentes. A esto se suman más signos de debilitamiento de la circulación meridional del Atlántico (AMOC), que amenaza con alterar drásticamente los patrones climáticos regionales, intensificar sequías y reducir la productividad agrícola en regiones clave del planeta.

Todos estos síntomas no preocupan solo a nivel individual sino, sobre todo, por cómo la suma de todos ellos está contribuyendo a aumentar el caos climático en todo el planeta. Solo el año pasado, afirman los expertos, el mundo vivió un preocupante repunte de los desastres naturales entre los que destaca, por ejemplo, la dana que dejó 229 fallecidos en la Comunitat Valenciana, las inundaciones en Texas provocaron al menos 135 muertos, los incendios en Los Ángeles causaron daños superiores a 250.000 millones de dólares y el tifón Yagi dejó más de 800 víctimas en el sudeste asiático. A esto hay que sumarle el impacto de olas de calor históricas, sequías prolongadas y tormentas extremas que afectaron a millones de personas en todo el mundo y que, una vez más, demostraron que los impactos climáticos no son eventos aislados, sino fenómenos interconectados que amplifican riesgos sociales, económicos y ecológicos.

Medidas urgentes

El gran chequeo anual de salud de nuestro planeta, más allá de señalar los peligros ya existentes, hace hincapié en la necesidad de actuar cuanto antes para intentar contener el caos climático y sus efectos. "Las estrategias de mitigación climática están disponibles, son rentables y son urgentemente necesarias. Aún estamos a tiempo de limitar el calentamiento, pero para ello necesitamos actuar con audacia y rapidez", advierte William Ripple, profesor de Oregon State University y coautor de este trabajo, quien también añade que "la ventana para actuar se está cerrando". "Sin estrategias efectivas, nos enfrentaremos rápidamente a riesgos crecientes que podrían sobrepasar los sistemas de paz, gobernanza y la salud pública y ecológica", afirma este especialista tras la publicación de este trabajo.

El informe identifica al menos tres áreas prioritarias de actuación. La primera, se centra en el ámbito de la energía y, según los expertos, debería servir para, por un lado, "lograr un abandono rápido de los combustibles fósiles" y, por otro lado, "impulsar una transición hacia energías renovables como la solar y eólica para lograr así que el 70% de la electricidad global para 2050 venga de fuentes limpias". El segundo eje de trabajo debería ser la protección y restauración de bosques, humedales, manglares y turberas, dado que esto no solo ayudaría a conservar la naturaleza sino que aumentaría su capacidad para absorber emisiones. Y el tercer punto sería centrado en la reforma del sistema alimentario, especialmente en la reducción del desperdicio de alimentos y la promoción de dietas más vegetales, siendo ambos factores que ayudarían a reducir la huella de carbono de la industria.

"El ser humano está en un estado de sobreexplotación ecológica donde los recursos de la Tierra se consumen más rápido de lo que pueden regenerarse", explica Christopher Wolf, científico de Terrestrial Ecosystems Research Associates y uno de los expertos que firma este estudio. Por eso mismo, a pocos días del inicio de la cumbre de Brasil (COP30), los científicos recuerdan que la acción colectiva aún puede marcar la diferencia y es más importante que nunca apostar por ella. "Las estrategias de mitigación están disponibles, son rentables y urgentes. Desde la protección forestal y las energías renovables hasta dietas más vegetales, todavía tenemos margen para desplegar herramientas que nos permitan limitar el avance del caos climático", resume el análisis, apelando, una vez más, a luchar para evitar "cada fracción de grado posible de calentamiento global".