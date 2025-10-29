Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos

El tren de borrascas anunciado a principios de semana ya ha hecho sus primeras paradas en Galicia, con las jornadas lluviosas del martes y de hoy miércoles. Pero el trasbordo principal está por llegar: el centro de bajas presiones más potente de los previstos afectará al territorio gallego a partir del jueves y, en especial, durante esa la noche y las primeras horas del viernes. El sábado, día de Todos los Santos, puede ser una jornada más benévola.

Tanto MeteoGalicia como la Aemet han comenzado a emitir avisos, todos de nivel amarillo, por las consecuencias de esta profunda borrasca, que se mueve por el Atlántico y se situará al oeste de las islas británicas. El ente gallego, por el momento, ha lanzado advertencias por viento, lluvia y mala mar; el organismo estatal solo alerta por las precipitaciones entre la medianoche del jueves y las 12:00 del viernes.

Para MeteoGalicia, la situación de riesgo comenzará antes. Desde las 9:00 de la mañana del jueves y durante toda la jornada habrá aviso amarillo por vientos de más de 80 km/h en el litoral de Pontevedra, buena parte de A Coruña y A Mariña de Lugo. En estos mismos tramos, pero en el mar, desde las 12:00 habrá alerta por mar de viento, con vientos del sudoeste de fuerza 7.

Los frentes asociados a la borrasca, el próximo viernes al mediodía / Aemet

A partir de la medianoche, el aviso por viento afectará solo a la montaña de Ourense, mientras que casi toda esa provincia y las de Pontevedra y A Coruña enteras pasan a estar en alerta por las precipitaciones. MeteoGalicia calcula acumulaciones de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. La Aemet, por su parte, avisa de que pueden caer más de 40 l/m2 en 12 horas. El resto de la jornada del viernes, de momento, el riesgo se centra solo en el mar, con olas de entre 4 y 5 metros en las Rías Baixas y la Costa da Morte.

Predicción por días

Así pues, para lo que resta de este miércoles, las lluvias que entraron por el oeste se irán extendiendo al resto del territorio, mientras que en la fachada atlántica quedará una tarde más seca. Las temperaturas mínimas han experimentado un moderado ascenso, mientras que las máximas sufren un ligero descenso en la mitad norte. Los vientos soplan de componente sur moderados en el litoral, y virarán a norte-noroeste durante la tarde, rebajándose su intensidad.

Durante el jueves un frente, asociado a una borrasca centrada al sudoeste de Irlanda, afectará a Galicia, dejando cielos cubiertos y lluvias, más generalizas e intensas de cara a la noche. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso. Los vientos soplarán de componente sur con intervalos fuertes, muy fuertes en el litoral y en zonas altas.

Ya el viernes, un frente muy activo y estacionario atravesará Galicia durante la jornada. Con esta situación, se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes, sobre todo en el sur y en oeste del territorio. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso y las máximas quedarán sin cambios. Los vientos serán del sur-sudoeste moderados en general, fuertes en el litoral y zonas altas, cambiando con el paso del frente a oeste al final del día.

Según MeteoGalicia, el sábado, Día de Todos los Santos, será una jornada de transición en la que la comunidad irá ganando influencia anticiclónica, con muy pocas probabilidades de lluvia en su mayor parte. La jornada presentará cielos parcialmente nubosos, con chubascos a primera hora solo en el sureste, que remitirán por la tarde. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y las máximas se mantendrán sin cambios significativos. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados en el litoral norte.

El domingo y el lunes, a priori, también serán días de calma, a la espera de que las borrascas vuelvan con fuerza desde el próximo martes.