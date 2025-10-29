Nuevas normas para los conductores en Galicia: estos son los cambios que la DGT introduce para 2026

Después de años de desarrollo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ultima los detalles de la modificación del Reglamento General de Circulación. Desde el 2 de enero de 2026, los conductores gallegos tendrán que tener en cuenta nuevas normas si no quieren ser multados.

El objetivo principal de estos cambios estarán dirigidos a mejorar la seguridad de los usuarios más vulnerables en las carreteras: peatones, ciclistas, motoristas y conductores de patinetes eléctricos.

Además, las nuevas directrices de tráfico tendrán un efecto directo en la movilidad urbana de ciudades como Vigo, cambiando lo establecido hasta ahora para conductores de taxis y usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Nuevas normas en 2026: taxis, VMPs y vehículos de dos ruedas

Los VMPs, en particular los populares patinetes eléctricos, tendrán que circular siempre con las luces activadas, tanto de noche como de día. Si tu patinete no dispone de luces, no desesperes, se concederá un año de moratoria tras la aprobación de la norma para que puedas adaptar tu vehículo.

Tanto si van en patinete como si lo hacen en bicicleta o moto, los repartidores o 'riders' tendrán que utilizar el chaleco reflectante en trayectos interurbanos y no solo en vías urbanas como hasta ahora. Por su parte, a los ciclistas se les ratifica que podrán circular 'en fila de dos' por el arcén y se suspende la exención de uso del casco por «razones médicas graves»; hasta ahora, se permitía hacerlo si el usuario llevaba un certificado para acreditarlo. Esto último se extiende a ciclomotores y motocicletas.

La nueva norma también especifica que no será obligatorio circular con un casco integral al conducir una moto, pero sí que éste debe ir «adecuadamente abrochado» cuando se lleve. Asimismo, sí se convierte en obligatorio llevar guantes de protección y «calzado cerrado» para todos los motoristas.

Uno de los cambios más comentados es que tanto taxistas como repartidores y profesores de autoescuela tendrán que llevar siempre puesto el cinturón de seguridad, acabando con las exenciones actuales.

Atención a las distancias

Por otra parte, la DGT añade nuevas indicaciones que ponen el foco en las distancias de seguridad: cuando rebasemos un vehículo inmovilizado en la calzada, tendremos que circular al menos 20 km/h por debajo de la velocidad máxima de la vía, manteniendo una separación lateral mínima de 1,5 metros.

Además, tendremos que tener en cuenta otra distancia, pero esta vez relacionada con los pasos de cebra. Tráfico veta la parada y el estacionamiento en las proximidades de los pasos de peatones para no comprometer la visibilidad de los peatones que quieran cruzar.