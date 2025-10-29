Máxima alerta en Huelva por el temporal: activados los avisos a los móviles y se recomienda no desplazarse

La Junta de Andalucía ha remitido un mensaje de emergencia Es-Alert a un total de 43 municipios de la provincia de Huelva, distribuidos entre el litoral y las comarcas del Andévalo y el Condado. Se trata de una alerta preventiva, emitida a través del sistema de avisos masivos a la población, con el objetivo de garantizar una comunicación inmediata ante posibles incidencias.

En la costa onubense, el aviso ha alcanzado a doce municipios: Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

En el Andévalo y el Condado, el mensaje se ha distribuido en 31 localidades: El Almendro, Alosno, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro del Andévalo, Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, El Granado, Hinojos, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Villarrasa.

El sistema Es-Alert, también conocido como 112 inverso, permite enviar mensajes de texto simultáneos a los teléfonos móviles ubicados en zonas concretas. Estos avisos incluyen una señal sonora característica que no puede ser silenciada y ofrecen instrucciones de autoprotección o información relevante en tiempo real.

Nivel 1 el Plan por Riesgo

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha anunciado la activación este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Además, ha informado de que en Huelva se ha activado el aviso rojo por parte de la AEMET.

A través de Twitter, el consejero ha señalado que en la costa onubense se esperan lluvias torrenciales. Por eso, ha pedido que se eviten los desplazamientos y se sigan los consejos del 112 tras el aviso de nivel rojo activado por la Aemet en la provincia de Huelva, concretamente en el litoral.

Los residentes en la provincia de Huelva ya han comenzado a recibir en sus teléfonos móviles un aviso por parte de Emergencias. En el mismo se refiere: "Alerta de Protección Civil, activado el aviso rojo por lluvias. Ante esta situación: extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112". Por el momento, no se han cerrado los colegios.

Cabe recordar que una de las incidencias más graves registradas por el momento se ha dado en esta provincia. Un muro se ha derribado en una carretera con sentido Paymogo.