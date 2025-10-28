Sorteo en Instagram: gana entradas dobles para Mario Alonso Puig
Tienes la oportunidad de asistir al encuentro con una de las voces más reconocidas del desarrollo personal y la divulgación científica
Faro de Vigo celebra con sus lectores una de las citas más esperadas del otoño: la conferencia de Mario Alonso Puig, que tendrá lugar el 5 de noviembre a las 19.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo.
Para agradecer la fidelidad de su comunidad, el decano lanza un sorteo muy especial: dos entradas dobles para asistir al encuentro con una de las voces más reconocidas del desarrollo personal y la divulgación científica.
Participar es muy sencillo. Sigue a @farodevigo y @marioalonsopuig en Instagram, comenta el post del sorteo mencionando a quién llevarías contigo y participa antes del 31 de octubre a las 12.00 h.
El ganador o ganadora será contactado directamente por mensaje privado. Para conocer todos los detalles y condiciones, puedes consultar las bases legales del sorteo aquí.
