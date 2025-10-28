Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos servicios: newsletters, una app renovada, nuevos juegos y una oferta única si te haces ahora suscriptor de Faro de Vigo en este enlace

El periódico refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad.  Descubre sus novedades principales

Seis razones para suscribirte a Faro de Vigo

R. V.

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, Faro de Vigo redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).  

Acceso ilimitado a todos los contenidos

La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, crónicas hiperlocales, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

Newsletters exclusivas de contenido especializado

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. No te pierdas: newsletter de economía en la que nuestra redactora jefa Lara Graña analiza las claves de la actualidad económica o Estela con las apuestas de nuestro dominical.

Newsletters Faro de Vigo.

Pasatiempos renovados

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

Pasatiempos Faro de Vigo.

Una App renovada y más premium

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...

Un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde Faro de Vigo agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Club suscriptor Faro de Vigo.

Oferta de relanzamiento: 60% de descuento

Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.

Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.

