Mario Alonso Puig en Vigo: seis entradas dobles para suscriptores
Faro de Vigo te ofrece una experiencia exclusiva en el Auditorio Mar de Vigo.
Faro de Vigo quiere premiar la fidelidad de sus suscriptores con un sorteo exclusivo que les permitirá asistir a una de las citas más inspiradoras del año. Se sortearán seis entradas dobles para la conferencia del reconocido cirujano y divulgador, Mario Alonso Puig, que se celebrará el 5 de noviembre a las 19.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo.
El evento, organizado por Faro de Vigo, reunirá en la ciudad a una de las voces más destacadas del desarrollo personal, la ciencia y la divulgación. Mario Alonso Puig, cirujano y conferenciante, ha compartido su conocimiento en más de 25 países, transmitiendo siempre un mensaje de crecimiento y transformación personal. En esta ocasión, regresa a Vigo con una conferencia centrada en “El camino que marca cada destino”, entendida no solo como el lugar donde cada uno se encuentra, sino también como aquel al que puede aspirar.
La participación está abierta a todos los suscriptores de Faro de Vigo. Solo es necesario completar el formulario de participación disponible a continuación antes del viernes 31 de octubre a las 12:00 horas. Se sortearán seis entradas dobles entre todos los participantes para vivir esta cita inspiradora.
Si aún no eres suscriptor, este es el momento perfecto para unirte a la comunidad de Faro de Vigo y disfrutar de todas las ventajas exclusivas que ofrecemos.
