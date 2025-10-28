«Doña Urraca luchó no solo por su derecho a reinar, sino por ser una mujer independiente»

José Pedro Pedreira, leonés con ascendencia gallega –su padre es de Betanzos– presentó ayer en León «Urraca Emperatriz» (Eolas Ediciones), novela que ficciona la vida de la primera reina de pleno derecho de Europa y una de las pocas mujeres de la historia de España ejerció la plenitud del poder real.

Escrita en primera persona, es la propia Urraca I (León, 1081-Saldaña, 1126), reina de León y Castilla y emperatriz de España, quien narra su vida, desde su infancia hasta su vejez. Pedreira, experto en el reino de León, tiene otras novelas históricas, entre estas, la dedicada al padre de doña Urraca, un personaje al que la historia ha restado valor, en su opinión, por ser mujer.

-¿Qué faceta de Urraca le interesaba destacar en la novela?

-No solo me interesaba reflejar su dimensión histórica, sino también su faceta como mujer porque tuvo muchas dificultades para reinar sin la tutela de un hombre. Tuvo que enfrentarse al alto clero, a la nobleza, a todos aquellos personajes que consideraban que la mujer era como un hombre incompleto. También fue una mujer muy libre e independiente en su vida privada –tuvo amantes y quedó embarazada fuera del matrimonio– y esto le creó serios problemas en una época en la que la libertad y la independencia no se les concedía graciosamente a las mujeres y en la que los cronistas eran clérigos. Tuvo, además, la mala suerte de tener un marido misógino y maltratador, Alfonso I de Aragón el Batallador, aunque logró que la Santa Sede anulara ese matrimonio por el grado de parentesco. Alfonso I intentó quitarle el reino incluso después de la anulación, pero Urraca no solo luchó por poder ejercer su derecho como reina, sino vivir su vida como ella quería y de forma independiente, al igual que la vivían los hombres.

-La narración empieza en su infancia y cuenta su relación con su padre. ¿Cómo era?

La relación con su padre, Alfonso VI, era muy especial y, además, le legó un patrimonio impresionante. Su padre era el rey cristiano más poderoso de la península y prácticamente todos los reyes taifas eran tributarios suyos. También cuento su relación con su tía Urraca de Zamora, quien le transmitió ese carácter de lucha. El personaje de Urraca ya me pareció interesante mientras me documentaba para la novela que escribí sobre sobre Alfonso VI.

-¿Urraca goza hoy del reconocimiento que se merece?

-Ahora que la mujer ha ganado peso en la sociedad, los cronistas han intentado recuperarla, aunque no siempre con acierto porque hay aún quien sigue censurando algunos aspectos de su vida y de su carácter. Obviamente, Urraca no era un bravo guerrero, pero había otras armas y ella fue muy hábil utilizando las alianzas y los tratados, incluso las intrigas. Fue una gran diplomática y consiguió, a pesar de todos los ataques que tuvo, mantener el rico legado que heredó de su padre y entregárselo a su hijo, Alfonso VII, incluso ampliado.

«El castillo de Salvaterra era una de las residencias preferidas de Doña Urraca»

-Antes de ser reina, fue condesa de Galicia. ¿Cómo fue su relación con la región?

-Efectivamente, cuando se casó con Raimundo de Borgoña [su primer esposo y padre de Sancha y Alfonso VII] fue condesa de Galicia. Pasó una larga temporada en su castillo de Salvaterra, que era uno de los lugares preferidos. Era un enclave que le interesaba también porque le permitía estar más cerca de su media hermana Teresa, que la acosaba desde el condado Portucalense. Galicia acabó erigiéndose como reino independiente porque ella consintió que el obispo Gelmírez y algunos nobles gallegos entronizaran a su hijo como rey de Galicia. Contrariamente a lo que pensaban muchos, Urraca consideraba que esto no un factor de riesgo, sino un apoyo para mantener alejado a Alfonso I de Aragón.

-¿La relación con su hijo era cordial?

-Yo la he edulcorado bastante en la novela, pero es cierto que Alfonso VII era un niño y creo que era un instrumento en manos del obispo Gelmírez y del conde de Traba, porque ellos tenían sus propios intereses. Gelmírez era muy astuto y tampoco veía bien que una mujer fuese reina. Gelmírez y Urraca tuvieron épocas de muy buen entendimiento, pero también épocas de conflictos muy severos, como en la «Revuelta de Compostela» (1116-1117) contra Gelmírez, en el que Urraca sufrió el ataque público más severo.