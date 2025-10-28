«No es un plan de paz, es un alto el fuego a medias»

El periodista, político y diplomático palestino Husni Abdel Wahed, nacido en un campamento de refugiados (Aqbat Jaber, 1968), es el primer embajador del Estado de Palestina en España. Antes de viajar a Galicia, conversa con FARO sobre el reciente acuerdo de paz alcanzado en Egipto, la posición de España y la Unión Europea, y la necesidad —indica— de una «reconstrucción humana» tras décadas de ocupación y sufrimiento.

—Ha lamentado que el plan de paz del presidente Trump no considera al pueblo palestino. ¿Cómo valora ese plan?

Es muy pretencioso llamarlo plan de paz, aunque el presidente Trump afirme que lo es. Por ahora, es un alto el fuego a medias. En estas dos semanas, Israel ha asesinado a decenas de palestinos y sigue la destrucción en Gaza. Aún así, debemos ver el lado positivo: el genocidio se ha detenido, aunque sea momentáneo. Entra más ayuda humanitaria y se han liberado rehenes y prisioneros palestinos. Pero hay que fijarse, porque el diablo está en los detalles.

—¿A qué se refiere?

A la reconstrucción. Hay que evitar que se convierta en un proyecto comercial. Tal como está planteada, parece un negocio. También preocupa el llamado «Consejo Internacional de Paz», presidido por Trump y secundado por Tony Blair. La verdad es que la experiencia con el señor Blair ha sido nefasta. Además, el ejército israelí mantendrá su presencia en el 53 % de la franja de Gaza «hasta que se disipe la amenaza». ¿Qué significa eso? En el mejor de los casos, esto no es un plan de paz, sino un alto el fuego.

—Apunta a que estamos ante un nuevo sistema de colonialismo, ¿o un protectorado encubierto?

Exactamente. No hay que reinventar la rueda: basta con leer la definición de colonialismo para ver que lo que ocurre en Palestina es eso, una forma de colonialismo.

—¿Cree que la solución de dos Estados sigue siendo viable?

Toda guerra debe terminar con un acuerdo de paz. La paz se hace entre enemigos, e Israel es el enemigo del pueblo palestino. Nosotros mantenemos la voluntad de alcanzarla.

—Insiste en la necesidad de «reconstruir al ser humano».

Nuestra experiencia es dolorosa. Desde 1948 hemos sufrido genocidio, expulsión, pérdida de hogares. Se han preocupado de mantenernos vivos, pero no de curar las heridas mentales, psicológicas o sociales. Pueden reconstruir ciudades más bonitas, pero sin alma. Lo importante es el ser humano. No hemos caído en el resentimiento, pero las dimensiones de la tragedia pueden tener consecuencias por décadas. Como dijo el director general de la OMS, las secuelas durarán durante generaciones.

Husni Abdel Wahed embajador de Palestina, en una visita reciente a Galicia. / CARLOS PARDELLAS

—¿Qué le suscita que haya partidos políticos y figuras públicas negacionistas del «genocidio»?

A lo largo de la historia ha habido personajes del lado equivocado. Algunos siguen justificando lo injustificable. Lo lamento por ellos, porque está en cuestión su humanidad. Pero la mayoría de la gente común no acepta esta barbarie y todos seremos juzgados por la historia.

—¿Qué papel debería desempeñar la UE tras el acuerdo de paz alcanzado en Sharm el-Sheij?

La Unión Europea es una gran potencia económica, pero no ha traducido su poder económico en poder político. Agradecemos su ayuda, ha sido el mayor donante a Palestina, pero quisiéramos un rol más activo. No vimos con buenos ojos que la presidenta de la Comisión no estuviera en Sharm el-Sheij. La UE no debe conformarse con un papel financiero: debe ejercer un liderazgo político.

—¿Cómo ve a España en este contexto?

Los palestinos lo tenemos muy claro y valoramos enormemente el liderazgo de España, tanto a nivel social como institucional. El tiempo le ha dado la razón: los demás han seguido sus pasos.

—Otro capítulo es el que se está desatando en Cisjordania. ¿Qué papel juegan los colonos?

No se puede separar su actuación de la política del Estado de Israel. Los colonos están organizados, armados, financiados y protegidos por el ejército de ocupación. Las agresiones de colonos y soldados contra la población palestina son parte de una estrategia. Desde 1967, cuando no había ni un colono en Cisjordania, ahora se acercan al millón.

—¿Y qué le da esperanza?

La resiliencia de nuestro pueblo y la solidaridad de otros .

—Ha habido gallegos en la Flotilla de apoyo a Gaza y grandes movilizaciones, también actos durante la Vuelta ciclista. ¿Qué mensaje le da al pueblo gallego?

España entera ha mostrado un alto grado de humanismo y solidaridad. Quiero transmitir un mensaje positivo: un futuro más justo y por el bien de todos. Confiamos en que España siga siendo ejemplo de convivencia entre pueblos. Ojalá.