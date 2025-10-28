Gadis reparte unos 73.000 kilos de alimentos a protectoras de animales
REDACCIÓN
Gadis ha repartido más de 73.000 kilos de productos de alimentación e higiene entre 79 protectoras y refugios de animales de Galicia y Castilla y León. Es el resultado de la séptima campaña «Alimenta la amistad», que refleja el compromiso de Gadis y sus clientes con el bienestar animal. La empresa pone en valor la participación activa de sus clientes en todas las causas solidarias que pone en marcha. En esta ocasión, la iniciativa de recogida de alimentos y productos de higiene para perros y gatos se desarrolló entre los días 1 y 12 de este mes en 202 puntos de venta.
La fórmula para colaborar era mixta y la aportación económica ascendió a 3.248 euros, a los que Gadis ha sumado 15.265 euros. Una ayuda de la que se beneficiarán entidades de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra; y Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora. Además de agradecer la solidaridad de los clientes, Gadis también quiere mostrar su gratitud a los voluntarios que, con su presencia en los supermercados, han favorecido una mayor colaboración.
Desde que lanzó la campaña, ha distribuido más de 473.000 kilos de productos destinados a la alimentación y cuidado de perros y gatos abandonados en instituciones de las dos comunidades autónomas.
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- La repentina muerte de la camionera e infuencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Un miembro del jurado popular reconoce al acusado del crimen de Coia y se paraliza el juicio
- Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo
- Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones