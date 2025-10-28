Brais Méndez da voz a los vulnerables

El futbolista internacional Brais Méndez (Mos, 1997) lidera una campaña solidaria para financiar atención psicológica a la infancia vulnerable a través de una camiseta de fútbol solidaria. La iniciativa, impulsada por la ONG gallega Igaxes y la marca de ropa NWHR, busca becar un año completo de terapia para niños y adolescentes en riesgo de exclusión social –uno de cada tres se encuentra en esta situación en Galicia–. La entidad recuerda que para muchos de ellos, la atención a la salud mental supone un lujo que no se pueden permitir porque no pueden pagar una terapia.

«Recibir atención psicológica no debería ser un lujo. Yo he tenido la suerte de contar con apoyo en los momentos difíciles de mi carrera y sé lo importante que es. Por eso me implico en esta campaña. Quiero poner mi voz al servicio de quienes no la tienen», afirma el futbolista gallego.

Con el lema «Ningunha moza e ningún mozo sen futuro», Igaxes pretende visibilizar el impacto de la exclusión en la vida de muchas niñas, niños y personas jóvenes, y convertir una prenda de vestir en una herramienta de transformación social que ponga remedio a una de las patas de la exclusión, la salud mental. Igaxes lleva más de 25 años trabajando con jóvenes en situación vulnerable en Galicia.