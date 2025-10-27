¿Es Vigo la ciudad más 'vaga' de Galicia? Así lo afirma un estudio

¿Son los vigueses las personas más vagas de toda Galicia? Eso apunta un estudio publicado por la empresa de psicología online Unobravo. El estudio no se mete en los hábitos laborales de los vecinos de la ciudad olívica, pero sí que habla sobre cuánto se mueve la gente de Vigo.

Este dato puede sorprender teniendo en cuenta el buen momento que vive el fitness aquí, llegando a rozar los cien centros deportivos en toda la ciudad.

Vigo no queda muy bien parada en el estudio. No solo se sitúa como la ciudad 'más vaga' de Galicia, también entra en el top 5 de España del ranking. Para elaborar esta lista, la empresa valoró distintos factores como la cantidad de espacios verdes, la disponibilidad de rutas para correr o caminar y los hábitos de uso de la bicicleta para circular por la urbe.

Vigo se mueve poco

Teniendo en cuenta estos elementos, Vigo encabeza la lista gallega de ciudades menos activas. El clima costero favorece el deporte, pero el tráfico que domina la ciudad resta protagonismo al transporte activo a la hora de moverse dentro de la localidad. Como señala Unobravo, la disponibilidad de rutas y espacios para el paseo no son suficiente porque «la cultura del movimiento aún no se ha consolidado».

A nivel nacional, la ciudad olívica es la cuarta más vaga de España, solo superada por Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Murcia. Esta última encabeza el ranking aunque el 57% de su territorio está formado por zonas verdes, pero le penalizan datos como el de contar con solo un gimnasio por cada 100.000 habitantes.

«Cuando los coches dominan los espacios urbanos, el movimiento deja de formar parte de la vida diaria. Incluso si existen zonas verdes, si no están conectadas por rutas seguras y accesibles, a la gente le cuesta convertir la actividad en un hábito», explican desde la empresa.

Aunque los vigueses trabajen como el que más, suspenden a la hora de optar por actividades cotidianas como ir caminando al trabajo. Estas acciones no solo tienen un impacto a nivel ambiental, también nos puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad o a mejorar la calidad del sueño.