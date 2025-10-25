«De pequena, non sabía que se podía facer cinema aquí»
No filme, Bea, unha muller de 50 anos, en proceso de divorcio, atopa un ladrón na súa casa. O mozo mais ela acabarán falando das súas crises vitais. É o punto de partida de «As liñas discontinuas», a nova película da galega Anxos Fazáns.
«As liñas discontinuas» terá o vindeiro mes de novembro a súa première en Tallin, Estonia; e a estatal no Festival de Xixón. O filme da marinense Anxos Fazáns («A estación violenta») naceu tras ler unha nova sobre unha muller que atopa na súa vivenda a un ladrón vivindo. «No primeiro momento impactoume. Empecei a darlle voltas á posibilidade de que fose a premisa para unha historia. É un encontro inesperado e cun punto violento. Nun principio, non debería levar a que estas persoas iniciasen unha conversa pero apetecíame que esas dúas persoas tiveran a posibilidade de coñecerse», sinala.
A confrontación psicolóxica e a crise moven o seu cinema?
Esta película é moi diferente do meu primeiro filme. Quixen que esta fose máis luminosa. Na primeira, a crise dos personaxes estendíase ao longo de toda a película. Neste caso, parten dun momento vital complexo; despois, avanza cara a relación que alivia a crise. Creo que o que move o meu cinema, máis que o choque de persoalidades diferentes, é o encontro.
Que papel xoga a precariedade laboral no filme?
Hai algo xeracional que segue presente dende a primeira película, hai oito anos. Insertarse no mundo laboral e cumprir as expectativas para nós é moi difícil. é un tempo precario no que acceder á vivenda e a un traballo estable é cada vez máis complexo. Un dos protagonistas é un rapaz con 28 anos que está intentando comezar a súa vida adulta pero atopándose coa falta de oportunidades.
Rodouna en Vigo, Aguete e Marín fixándose no urbano máis que no rural que adoita amosarse no cinema galego.
Pode ser que haxa unha tendencia de ollar cara o rural no cinema, o que é importante porque Galicia ten un rural extenso e cunha problemática determinada. Eu intento achegarme á miña realidade. Veño do rural pero vivo na cidade; as miñas historias son urbanas.
Por que tomou a decisión de rodala en galego?
É algo natural. Sempre falei en galego. Escribo e penso en galego. Mentres poida e teña sentido, farei películas en galego. Tamén teño conciencia lingüística porque o galego está perdendo falantes e son consciente do poder que teñen os medios e o cinema para axudar á normalización e a que se fale e se escoite máis o galego.
A película seleccionárona para os festivais de Xixón e Tallin (Estonia).
Viaxar a Tallin é alucinante: é un festival clase A moi potente. Non coñezo ese país pero apetéceme viaxar ata alí e ver como reciben a película no norte de Europa. Xixón síntoo máis próximo e téñolle moito cariño. Ademais téñolle moito cariño.
Como ve o crecemento do cinema galego coas estreas internacionais.
É moi positivo. Cada vez as películas teñen máis nivel. Iso axuda a que o público se mobilice. Tamén dá vertixe porque aumenta a competitividade. En Galicia, prodúcese cinema de moita calidade pero a xente vai cada vez menos ás salas.
Que lle moveu para acabar sendo cineasta?
De pequena, eu era moi teatreira. Fixen teatro no colexio e instituto. Tamén me empezou a gustar escribir. Por iso, me metín en Comunicación Audiovisual. Non sabía que era posible facer unha película en Galicia cando era pequena. Comecei a carreira no 2010 co bum do Novo Cinema Galego con Oliver Laxe, Patiño... Descubrín que se podía facer cinema aquí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Davila 23/10/2025
- Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- El vintage «se tambalea» en Vigo
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios