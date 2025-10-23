Seis escultores exhiben su obra en la Fundación Laxeiro de Vigo

La Fundación Laxeiro de Vigo alberga, hasta el 18 de enero, la exposición colectiva «Interacciones. Espacio, cuerpo y objeto», dentro del proyecto «Un berro por Belas Artes». Se trata de la tercera edición de este ciclo expositivo, que la entidad programa anualmente en colaboración con la Universidad de Vigo (UVigo), en el que participan alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Comisariada por Basilisa Fiestras, «Interacciones. Espacio, cuerpo y objeto» propone una mirada a la escultura contemporánea. Los artistas Manuel Balsas, Román Corbato & Miguel Benjumea, Suso Fandiño, Isis Huerga y María Roja invitan al público a transitar la escultura superando la mera observación y estableciendo así nuevas relaciones entre el visitante y las obras.

«Interacciones. Espacio, cuerpo y objeto» se plantea como un recorrido por las diversas interacciones del espectador con el objeto escultórico. «Citando a Juhani Pallasmaa, miramos, tocamos, escuchamos y medimos el mundo con toda nuestra constitución y existencia corpórea- y esa implicación física, es rescatada en el territorio escultórico como una suerte de participación entre el objeto y el cuerpo. Manipular la obra, participar e implicar el cuerpo y el tiempo en la escultura. Entender la escultura no como un objeto estático, sino como un acontecimiento, en el que el espectador adquiere un papel decisivo. Presentar el objeto como una extensión del individuo», explican los organizadores.

Asimilar el espacio como un lugar de exploración y transformación por el cuerpo del artista o replantearse el rol del espectador oscilando entre, observador, testigo, protagonista e incluso en cierto modo coproductor son algunos de los planteamientos que se buscan en esta exposición, donde la interacción es abordada desde diversos grados e intensidades.