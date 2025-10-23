Así fue el paso del Cometa Lemmon por Galicia: la espectacular fotografía del 'cometa de Halloween'

Hasta el 31 de octubre, quien levante la vista al cielo podrá disfrutar de un espectáculo único en la vida: el paso del Cometa Lemmon o 'Cometa de Halloween'. El astro se podrá observar como una joya verde que surca el cielo y que tendrá su máximo esplendor entre esta semana y principios de noviembre.

Aunque los próximos días serán los de mayor visibilidad (si las nubes lo permiten), este astro ya ha sido captado por las cámaras de curiosos y aficionados a la astronomía de distintos puntos de Europa y España.

El mejor momento para observar el cometa será durante el atardecer del día 31, situándose frente a la constelación de Ofiuco mientras los gallegos celebran el Samaín, momento en el que alcanzará su punto de máxima cercanía a la Tierra: 90 millones de kilómetros.

Una imagen espectacular captada en Galicia

Uno de los mejores puntos para la observación astronómica en Galicia lo encontramos a una hora de Vigo, en el monte de Santa Trega en A Guarda (Pontevedra). Allí, entre el silencio telúrico de la montaña y la imponente figura de los castros, la cámara del fotógrafo Dionisio Ameal ha logrado captar al luminoso visitante sobre el cielo gallego.

En la imagen, sobre los restos de muros de piedra y el particular tejado de paja de una construcción castrexa, un punto de luz verde destaca sobre el resto de estrellas. La estela que deja atrás nos dice que está en movimiento y se aleja, pero no sin antes dejar una imagen para el recuerdo.

El Cometa Lemmon a su paso sobre el Castro de Santa Trega. / Dionisio Ameal

Cuando decimos que la imagen es para el recuerdo no es una exageración, más bien un consejo, pues el cometa C/2025 A6 (Cometa Lemmon), tardará 1.154 años en volver a ser visible, es decir, no se podrá volver a ver a simple vista hasta el año 3179.

Un descubrimiento importante para la comunidad científica

Este astro fue descubierto a principios de año por el astrónomo Carson Fuls, del Observatorio Mount Lemmon de Arizona y mide entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. Está compuesto de hielo, polvo y roca. Al pasar cerca del sol, el hielo se sublima y libera los gases que interactúan con la radiación solar y sacan a relucir su cola verdosa y azulada.

El paso de Lemmon, más allá de ofrecer una escena para el recuerdo, es un evento importante para la comunidad científica. Los cometas, su comportamiento y su composición ayudan a los científicos a comprender mejor los orígenes y el funcionamiento del Sistema Solar; ya que actúan como cápsulas del tiempo que contienen la información de un sistema formado hace más de 4.500 millones de años.

Dónde y cuándo ver el cometa Lemmon en Vigo

El momento de mayor visibilidad del cometa Lemmon será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando el cometa alcance su brillo máximo, esta horquilla temporal es el que le ha ganado su sobrenombre de 'Cometa de Halloween'.

Durante los primeros días del próximo mes, Lemmon surcará el cielo frente a la constelación de Ofiuco antes de empezar a perderse en la distancia. Hacia finales de noviembre, el cuerpo celeste estará demasiado bajo en el cielo para poder verse desde el hemisferio norte.

Para quienes quieran verlo, a menos de 30 minutos del centro de Vigo tenemos el Monte Do Galiñeiro, una de las opciones favoritas de los aficionados a la Astronomía. Tanto por su altura (711 metros), como por su distancia respecto a la ciudad, este monte es la opción ideal para tumbarse, dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad y maravillarse con el espectáculo celeste.

Otras zonas cercanas a la ciudad que ofrecen un buen lugar para ver este astro son el parque forestal del Monte Vixiador, en Candeán, o el Monte Alba. En zonas aledañas como Nigrán, una buena opción es el Castro de Chandebrito, y algo más lejos de la comarca, el Alto de Montouto, en Fontefría.