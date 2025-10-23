El montaje inclusivo «SuperArte» recala por primera vez a Galicia

«SuperArte», considerado el espectáculo inclusivo más importante de Europa, llega por primera vez a Galicia el próximo 3 de diciembre, al Teatro Afundación de Vigo. El evento, promovido por la Fundación SIFU con la colaboración de Afundación, tiene como objetivo visibilizar el talento artístico de personas con discapacidad y demostrar que el arte puede ser un motor de cambio social y una herramienta para la transformación y la integración. La Fundación Igualarte de Vigo actuará en el espectáculo con una producción propia de danza creada especialmente para el evento.

Este es uno de los proyectos que forman parte del programa «SuperArte» de la Fundación SIFU, que tiene como objetivo orientar, formar, acompañar y mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad con inquietudes artísticas. «Construimos itinerarios individuales adaptados a las necesidades concretas de cada persona para impulsar su carrera formativa y profesional en el mundo de las artes escénicas», subrayó ayeren la presentación Guillermo Gutiérrez, director de desarrollo de SIFU. Gutiérrez añadió que es imprescindible el tejido asociativo y relacional que se genra en cada zona donde impacta el proyecto. «Sin el talento local no podemos construir un proyecto sostenible y de largo recorrido», dijo.

Afundación impulsa este evento con «la firme voluntad de visibilizar el potencial de las artes como instrumento de cohesión social y desarrollo de las personas con diferentes condiciones», subrayó la coordinadora de Cultura de la entidad, Marité Cores.