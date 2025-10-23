Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge, ganadores del Premio San Clemente

Ya tiene novelas ganadoras la edición XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, organizado por el centro compostelano IES Plurilingüe Rosalía de Castro en colaboración con la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Títulos galardonados

Los libros triunfadores son: Pel de cordeiro, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), en el apartado de textos en gallego y que está editado por Xerais; La península de las casas vacías, de David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) publicado por Siruela, en la categoría de literatura en castellano; y Misericordia, título de la escritora portuguesa Lídia Jorge (Boliquieme, Portugal, 1946), lanzada por el sello La Umbría y La Solana, en la convocatoria para otros idiomas.

Ledicia Costas se ha alzado con el premio al mejor libro en gallego / ECG

Ledicia Costas es colaboradora de Faro de Vigo, diario del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO.

«É unha satisfacción enorme ser gañadora dun premio con tanto prestixio, onde obras da literatura galega comparten espazo con outras obras de prestixio nacional e internacional. Pero o que me gusta especialmente deste premio é que o lectorado mozo sexa quen tome a decisión de que obra merece o recoñecemento. Paréceme xenial que a responsabilidade recaia sobre a mocidade», señala Ledicia Costas, cuya editorial de la versión en castellano, Destino, ha mostrado su satisfacción en redes: «Ledicia Costas gana con Piel de Cordero el Premio San Clemente en el apartado de textos en gallego. En castellano suma ya tres ediciones, con el aplauso unánime de críticos y lectores. La gran novela sobre el poder de la magia», dicen.

Centros escolares implicados

Está previsto realizar la ceremonia de entrega de los respectivos galardones en febrero en fecha por acordar con el trío ganador de esta distinción literaria compostelana creada en 1995.

Agradecimientos

El fallo del premio XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente se ha revelado en la rueda de prensa celebrada este jueves en el salón de claustros del IES Rosalía, con presencia de docentes y de parte del alumnado que ha integrado el jurado, con presencia de estudiantes de dicho centro y de otro de Santiago, el Antón Fraguas, junto a estudiantes de institutos como el Antón Losada Diéguez (A Estrada), 12 de Outubro ( Ourense), Isaac Díaz Pardo (Sada), Sanxillao (Lugo), Ramiro de Maeztu (Madrid), Lycée Saint François Xavier de Vannes (Francia), Grimmelshausen Gymnasium de Gelnhausen (Alemaniaa) y el Hockerill Anglo European College (Reino Unido).

Al acto de lectura del fallo acudieron el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez ; y la directora del IES Rosalía, Gemma Paredes, entre más asistentes como Ubaldo Rueda y Maribel Martín, parte de la asociación cultural Casino de Santiago, pero ligados durante décadas con responsabilidades docentes y organizativas en este reconocido centro educativo compostelano.

Plano de la rueda de prensa del fallo del XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente. / Jesús Prieto

David Uclés

En sus redes sociales, David Uclés, celebra sí el reconocimiento: «Es un premio precioso por ser elegido por alumnos de bachiller. La primera edición la ganó Vargas Llosa. Le siguieron Murakami, Nothomb, Gaarder, Tóibin, Mankell, Lemaitre, Zambra, O’Farrel… ¡Y este año lo gané yo! Gracias, IES Rosalía De Castro y Ramiro de Maeztu. Estoy muy feliz», señala el autor jienense aludiendo a parte de los centros educativos participantes.

Precedente

Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964), con Hotel Carioca, editado por Galaxia; Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975), con Literatura infantil, publicado por Anagrama; y Maggie O’Farrell, autora de El retrato de casada, lanzado por Libros del Asteroide, ganaron esta distinción literaria en la edición previa.