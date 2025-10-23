Cabreo vecinal en Ponte Maceira: «Da fenda central na ponte tamén xa advertimos, e nin caso»

Corría el año 2016 cuando los vecinos de la asociación San Brais, que agrupa al medio centenar de residentes en A Ponte Maceira, entre Negreira y Ames, advertían no solo del mal estado del molino más cercano al río, sino también de una grieta en el arco central del viaducto medieval declarado luego Ben de Interese Cultural. Entonces, y tras la pertinente revisión de los técnicos, se restó repercusión a esa hendidura, y también a la urgencia de encintar el citado inmueble hidráulico para la molienda. Y no se actuó en un lado ni en el otro. «Din que a fenda non ten importancia... ata que tamén caia a ponte», apuntaba la directiva de la AA VV San Brais.

Así las cosas, el ánimo de los lugareños continúa por los suelos, no solo «diante da cantidade de buses que chegan e aparcan onde queren, senón dos visitantes que fan as súas necesidades onde lles cadra», lamentan desde la entidad que preside Carlos Berdullas. También porque en el caso del molino a medio derrumbar, creen que si no se actúa rápido, podría precipitarse este invierno, una realidad anual en un paraje donde el Tambre suele crecer hasta el borde de los tejados de los molinos. «Precisamente, a principios dos anos noventa sí que botáronlle novos tellados a eses muíños, e daquela estaban en bo estado, pero quedou sen encintar o que está máis na beira do río», que es comunal, para uso de los lugareños.

En cuanto a la incidencia con parte del muro del molino, aseguran que no oyeron nada, y tampoco achacan su desplome a la fuerza del agua, que tampoco es todavía muy abundante: «Caeu nun momento, porque estaban as pedras soltas, e o problema é que se ven unha boa enchenta, non vai quedar nada do mesmo».

Otro de sus caballos de batalla es la construcción de una senda entre este viaducto y el intermedio por la orilla del Tambre, «pero a pesar de que lles pasamos os contactos de todos os veciños afectados hai tempo, seguimos exactamente igual», lamentan.

Informes

El Concello de Negreira ya envió al arquitecto municipal a la zona para valorar la situación, una intervención con la que el regidor, Ángel Leis, espera «que dende Patrimonio informen a quen ten que autorizar para restaurar o muíño, e emita as autorizacións, porque nós non podemos entrar nunha propiedade privada, como é o caso».

A su vez, desde el BNG de Negreira, con José Ramón Blanco Pichi al frente, aprovechaban el suceso para recordar que en julio «o BNG levou ao Parlamento galego unha iniciativa que pedía actuación sobre o mal estado dun conxunto que recibe cada ano milleiros de visitantes e presenta deficiencias que afectan á conservación do patrimonio e tamén á seguridade das persoas, turistas e peregrinas, e da veciñanza».

Pero sin éxito. Por ello, reclama «medidas urxentes» y piden responsabilidades por el suceso. Precisamente, uno de los puntos que denuncia el Bloque es el crecimiento de un árbol en uno de los pilares, que pueda acabar dañándolo... igual que en su día pasó con la citada grieta del arco central, que publicó este diario a principios de 2016, y sigue campando a sus anchas. También lamenta «a lea» entre administraciones.