La borrasca Benjamin deja vientos de más de 150 km/h en Galicia y desploma las temperaturas

El primer temporal atlántico del otoño con nombre propio, la borrasca Benjamin, no ha tenido un gran impacto en forma de incidencias en Galicia, pero sí ha dejado algunas cifras llamativas, sobre todo en la mitad septentrional. Y es que el centro de bajas presiones pasó al norte del territorio gallego para atravesar el Cantábrico rumbo a Francia, cuyo servicio meteorológico nombró el fenómeno.

La racha de viento más potente se registró la tarde-noche de ayer en la Serra do Xistral, con 154,5 kilómetros por hora, y en ese mismo punto, de madrugada, se anotaron 145,4 km/h. En Penedo do Galo, en Viveiro, se rozaron los 140 km/h; mientras que el sur los números más reseñables fueron los 118,3 km/h de Carballeda y los casi 105 km/k de Castro Vicaludo, en Oia.

En cuanto a las lluvias, fueron más relevantes durante las últimas horas de ayer, sobre todo en Ourense y en el interior de Pontevedra, con 75 litros por metro cuadrado en Avión y más de 50 en Forcarei y en Cuntis. Al norte, destaca Abadín con 46 litros por metro cuadrado.

Tras el paso de la borrasca, que no ha provocado incidencias graves pese a los avisos de la Aemet, durante la madrugada y las próximas horas podrán registrarse algunos chubascos, pero progresivamente se irá imponiendo la influencia anticiclónica para quedarse durante varias jornadas.

Eso sí, Benjamin también ha barrido el aire cálido que estas últimas jornadas empujó los termómetros gallegos. Si ayer a las 9:00, en Vigo, el mercurio marcaba 18,8 grados Celsius, este jueves a la misma hora se caída hasta los 14,7 grados. En Ourense el bajón todavía es mayor, de 5 grados, y la tendencia será que se agudice el enfriamiento del tiempo.

Previsión para el fin de semana

Así pues, según la previsión de MeteoGalicia, este jueves quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, aún con vientos húmedos de componente oeste. Se esperan cielos con abundantes nubes y con posibilidad de alguna lluvia en el norte y zonas altas a las primeras horas, pero con el paso del día se irán abriendo grandes claros. Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, que especialmente se notará en las mínimas. El viento soplará flojo de componente oeste, fuerte en el litoral norte entre Ortegal y Estaca de Bares.

En la jornada del viernes, Galicia seguirá en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un frente ubicado en el norte de Portugal. Los cielos estarán más nubosos en la mitad sur y oeste, con cielos más abiertos en el centro y al norte del territorio. En las últimas horas del día serán probables precipitaciones débiles en el sur.

Cabo do Mundo, en O Saviñao, esta mañana / MeteoGalicia

Las temperaturas mínimas sufrirán otro ligero descenso en la mitad sur, para ir acercándose a los 10 grados, y las máximas quedarán sin demasiados cambios o con ligeros ascensos. Los vientos soplarán del oeste-sudoeste flojos, moderados en el litoral norte, siendo del norte-noreste en las Rías Baixas.

El sábado Galicia quedará con circulación del norte y con un frente ubicado en el norte de Portugal. De nuevo, los cielos estarán más nubosos en la mitad sur con precipitaciones de intensidad moderada en la provincia de Ourense, en el resto los cielos alternarán las nubes con los claros, con chubascos en A Mariña. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, y las máximas quedarán sin demasiadas cambios. Los vientos soplarán del noreste flojos en general.

A partir del domingo se espera la entrada de aire frío asociada a los vientos de componente norte. La probabilidad de precipitación será baja en general, con temperaturas en descenso. Aunque es pronto para darlo por hecho, los modelos meteorológicos apuntan a que el respiro seco no durará demasiado: las borrascas volverían a partir del miércoles de la próxima semana.