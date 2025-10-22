Una puesta en valor del periodismo social

Con el objetivo de reflexionar sobre el importante papel de los profesionales de la información a la hora de ejercer como altavoz de los problemas de la sociedad, al mismo tiempo que con su trabajo se ponen al servicio de la ciudadanía, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia celebró ayer en Vigo un encuentro de periodismo social con las ganadoras del Premio Somos Esenciais, que la entidad convoca en colaboración con Gadis, y que en las ediciones de 2025 y 2024 recayó en las periodistas de FARO Lara Graña y Alba Chao por sus reportajes «‘García del Cid’, el buque de luto y cólera» y «Pornografía en la red, la mayor escuela de desigualdad y misoginia», respectivamente.

En el encuentro, Alba Chao preguntó a Lara Graña por el proceso de investigación del caso que le valió el galardón, un trabajo que estuvo centrado en la desaparición de la tripulante Mari Carmen Fernández a bordo del buque oceanográfico del CSIC. La redactora jefa de FARO explicó en detalle las distintas trabas a las que tuvo que enfrentarse en la investigación y también las frustraciones que vivió, pero también hizo referencia a otros aspectos más positivos, como la revolución del #MeTooCSIC que se inició en redes sociales a raíz de su investigación y los mensajes que recibió de otras mujeres compartiendo sus propios casos.

En el encuentro también participaron los periodistas Ángel Paniagua y Carolina Sertal, sendas menciones de honor del premio por sus trabajos sobre el duelo de unos padres ante el suicidio de una hija y el robo de bebés durante el franquismo, quienes junto a Alba Chao destacaron la importancia de trabajar desde la empatía, aportando historias humanas.