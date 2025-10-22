Dia apuesta por Galicia donde cuenta con más de 100 tiendas y un servicio online que llega al 58% de la población

Supermercados Dia consolida su posición en la Galicia, donde cuenta con más de 100 tiendas distribuidas por todo el territorio, confirmando así la apuesta del grupo por la región. La compañía defiende un modelo de proximidad, gracias a la red de tiendas propias y franquicias, que contribuye a la creación de cerca de 1.000 empleos entre tiendas, oficinas y almacenes en la comunidad.

En 2025, se han inaugurado dos nuevos establecimientos, en Santiago y en Coruña, este último ha sido abierto recientemente, en la calle María Puga Cerdido. Todo ello se encuentra dentro del plan de crecimiento anual, y la empresa ya tiene en marcha su hoja de ruta para continuar expandiéndose. "Nuestro compromiso por el territorio gallego y su producto local es firme, una región clave para Dia, donde nuestra actividad en la comunidad actualmente representa el 0,32% del PIB y un 0,31% del empleo. Sin duda, continuaremos en la misma línea, de cara a los próximos meses, con el objetivo de acercar a los vecinos de la región una compra fácil, rápida, completa y de máxima calidad, a través de nuestras tiendas o de nuestro servicio online", asegura Diego Rey, director regional de Dia en Galicia.

Estas cifras ponen de manifiesto la relevancia del grupo en el tejido productivo local. Del mismo modo, la empresa ha reforzado su canal online, que ya cubre el 58% del territorio gallego y ofrece servicio a 1,6 millones de habitantes y 45 poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Este avance tecnológico permite a los clientes hacer la compra desde la comodidad de su propio hogar.

Un modelo de franquicias para emprender

Actualmente, 52 de los locales Dia en Galicia operan bajo el modelo de franquicia, una fórmula que impulsa el emprendimiento local y contribuye al desarrollo económico de la zona. A nivel estatal, estas tiendas representan el 65% de los establecimientos de la marca que hay por todo el país, es decir, más de 1.500 tiendas, lo que genera cerca de 11.000 puestos de trabajo. En toda España, Dia cuenta con más de 1.000 franquiciados, y uno de cada tres es multifranquiciado, por lo que lidera varias tiendas.

En el caso del territorio gallego, 31 de las franquicias están gestionadas por mujeres empresarias, algunas de ellas multifranquiciadas. Desde la compañía defienden el modelo de 'partnership', implantando en 2020, para que más emprendedoras puedan cumplir su propósito de gestionar su propio negocio, amparadas en los valores, la experiencia y la marca Dia.

La franquicia es una oportunidad de crecimiento que permite abrir un negocio propio en cualquier punto del país. Según los datos de la empresa, más del 30% de las franquicias se ubican en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y casi un centenar de tiendas están en poblaciones de menos de 2.500 personas, lo que contribuye a la dinamización de la economía local y a la creación de empleo.

Clientes de Dia con su cesta de la compra / Dia

La importancia de la elección

El compromiso de Dia con la calidad, el ahorro y la libertad de elección del cliente se refleja en su amplia variedad de productos de fabricante y de marca propia. La compañía trabaja para que el cliente sea quien decida qué incluir en su cesta de la compra, según sus preferencias, necesidades y presupuesto.

El consumo de productos Dia puede llegar a suponer un ahorro de hasta el 25% en el gasto anual en alimentación y productos básicos de un hogar español. Por ejemplo, si una familia realiza una compra anual de 1.000 euros, su gasto podría reducirse a unos 700 euros, manteniendo la calidad y variedad de producto.

El gran aliado del ahorro

El grupo pretende consolidarse como la tienda de barrio y online de referencia para realizar una compra completa de productos de calidad a un precio asequible. Este compromiso con el ahorro se demuestra con iniciativas como Club Dia, una aplicación que agrupa todas las ventajas de ser socio, con beneficios canjeables en tienda, cupones personalizados, promociones exclusivas en la app, ofertas, el monedero digital y juegos semanales con premios asegurados.

Actualmente, Club Dia cuenta con cerca de seis millones de clientes asociados, lo que se refleja en el uso de cupones de los últimos tres años, que ha incrementado en casi un 20%. Asimismo, la empresa cuenta con un programa de alianzas con varias empresas líderes como Endesa, Mapfre, Securitas Direct, Avis, Legálitas o Parques Reunidos, lo que permite a los clientes de Club Dia ahorrar hasta 900 euros en sus compras anuales.

En 2025, Dia ha invertido 175 millones de euros en promociones, un 17% más que en 2024. Además, ha puesto en marcha varias promociones, como una serie de descuentos semanales en más de 200 productos, dirigidos especialmente a los socios de Club Dia, o la nueva campaña 'Ruleta de la Suerte' en la App Dia, que combina diversión y digitalización y garantiza a los clientes premios en forma de descuentos exclusivos, cupones y productos de regalo para canjear tanto en tienda física como a través de sus canales de compra online.