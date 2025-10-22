«La computación cuántica permitirá descubrir nuevos fármacos o anticipar desastres ambientales»

«La computación cuántica permitirá resolver problemas complejos hoy irresolubles, como el descubrimiento de fármacos o la anticipación a desastres medioambientales», expresó ayer la ingeniera química gallega Almudena Justo, en el Congreso «Acción e implicación» de Empresarias Galicia , en Vigo.

«Nos va a permitir disminuir los tiempos de cómputo y el consumo energético», destacó la directora del Centro Internacional de Computación Cuántica de FSAS Technologies – Fujitsu, sobre esta tecnología, que abrirá un nuevo paradigma de cálculo.

Entre sus campos de aplicación, Justo resalta los avances en comunicaciones cuánticas, con la red más larga de España entre Vigo y Santiago: «Lo que permiten las comunicaciones cuánticas es que la señal se puede detectar antes de que un intruso la intercepte… son tremendamente seguras», afirmó. Desde Fujitsu, Justo defiende una visión de negocio basada en democratizar el acceso a la tecnología y en acompañar a las organizaciones en su uso efectivo.

La compañía mantiene una estrecha colaboración con la Xunta, el CESGA —Centro de Supercomputación de Galicia— la Agencia Galega de Innovación y las tres universidades gallegas, participando en el Máster Interuniversitario en Computación Cuántica e incorporando a jóvenes egresados: «Formamos parte del Máster Interuniversitario de Vigo, Santiago y Coruña; los alumnos tienen la oportunidad de incorporarse con nosotros, de hacer prácticas, de fichar para nuestro equipo». Luego, Almudena Justo confirmó que al menos dos estudiantes ya se incorporaron a la multinacional tecnológica japonesa tras el posgrado.

Además, indicó que Fujitsu colabora en proyectos de investigación en cuántica aplicada a la genómica y la química farmacéutica y trabaja con empresas gallegas como Pescanova, Estrella Galicia- Hijos de Rivera y Stellantis, así como con el Sergas «en proyectos de optimización asistencial para pacientes con EPOC». También mantiene alianzas con centros tecnológicos como ITG, Gradiant o CTAG, en áreas de eficiencia energética y digitalización industrial.

Innovadores moderados

La directiva recuerda que todas estas iniciativas se enmarcan dentro de un momento de esfuerzo por consolidar Galicia como referente en innovación tecnológica. La región ha mejorado posiciones en el Innovation Scoreboard de la Unión Europea entre 2023 y 2025, situándose a la cabeza de los denominados «innovadores moderados». Subió nueve puntos en solo esos dos años. Este progreso, explica, es fruto de la inversión sostenida, las buenas políticas públicas y su correcta ejecución.

Subraya además la importancia del Plan Galego de I+D+i, que apuesta por las tecnologías profundas (Deep Tech) —inteligencia artificial, computación cuántica, energías renovables y aplicaciones médicas y genómicas—, ámbitos en los que Galicia cuenta con capacidades diferenciales. En este sentido, reivindica el nivel del equipo de Cuántica del CESGA, «comparable al del Centro Nacional de Supercomputación», e invita a «sacar pecho» y seguir cultivando ese potencial.

Sobre la Factoría de Inteligencia Artificial Experimental, Justo explica que es una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea, el Gobierno central y la Xunta, con una inversión total de 80 millones de euros. Su objetivo es dotar al CESGA de infraestructuras de cálculo avanzadas para procesar grandes volúmenes de datos de IA, fomentando el emprendimiento tecnológico, la transferencia de conocimiento y la formación especializada. Esta infraestructura permitirá que el tejido productivo gallego acceda a recursos de alto rendimiento, generando empleo cualificado y favoreciendo el retorno del talento científico joven.

Con estas acciones, la experta cree que Galicia se coloca en una posición privilegiada para aprovechar la IA, fomentando la creación de empleo altamente cualificado.