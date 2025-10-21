El papa recibe a víctimas de abusos sexuales del clero: «Nos sentimos escuchadas»
Es la primera reunión de León XIV con el colectivo | El encuentro se prolongó una hora
REDACCIÓN/agencias
El papa recibió ayer en el Vaticano a seis miembros de la junta directiva de Ending Clergy Abuse (ECA) Global, una organización internacional de derechos humanos que aboga por un mayor apoyo y reparación para las víctimas de abuso, según informó el portal oficial del Vaticano ‘Vatican News’.
Según precisa el portal, se trata de la primera reunión del papa León XIV desde su elección con un grupo de víctimas de abuso y activistas que luchan contra esta violencia sexual. El encuentro privado tuvo lugar en el Palacio Apostólico y se prolongó durante aproximadamente una hora.
La red ECA Global, que opera principalmente en Estados Unidos, ha abogado desde su fundación en 2018 por que la Iglesia Católica siga las recomendaciones de las Naciones Unidas de 2014 para una política eficaz de tolerancia cero contra los abusos.
Los miembros de la ECA han celebrado que la reunión de este lunes con el Pontífice supone «paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación».
Gemma Hickey, víctima de violencia sexual a manos de un sacerdote que primero fue destituido y luego transferido a dos parroquias, declaró que «cada uno compartió sus pensamientos» y «el papa León XIV» les «escuchó».
«Hoy nos sentimos escuchados», subrayó Pedro Salinas, víctima de abusos en el Sodalicio, en Perú. Por su parte, la vicepresidenta de la Junta Directiva de la ECA, Janet Aguti, de Uganda, destacó que quieren «explorar cómo trabajar juntos para garantizar la protección de los niños y adultos vulnerables en todo el mundo». También presentaron al Pontífice su proyecto ‘Iniciativa de Tolerancia Cero’, enfatizando «la importancia de estándares globales consistentes y políticas centradas en las víctimas».
