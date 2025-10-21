Usa tu lengua: Tinder incluye el gallego para que los usuarios disfruten de las citas «en su propia voz»

Tinder incorpora 11 nuevos idiomas a su plataforma, entre ellos el gallego. Esta noticia llega en un momento en el que el gallego parece vivir un retroceso en todas las esferas de la vida pública.

Desde su lanzamiento en 2012, esta app ha revolucionado el mundo de las citas. Según los datos de la propia plataforma, la aplicación se ha descargado más de 630 millones de veces y que ha dado lugar a más de 100.000 millones de coincidencias o 'matches'.

El servicio está disponible en más de 190 países y ahora cuenta con 60 idiomas para, según explican, convertirse en la aplicación de citas más inclusiva del mundo.

«Vivir la experiencia de las citas de una manera auténtica y en su propia voz»

La app de citas pone a disposición de sus usuarios todas las lenguas cooficiales del Estado al incluir el gallego, el euskera y el catalán entre sus opciones. Pero esta campaña no se queda allí, los usuarios podrán utilizar Tinder en albanés, azerí, bosnio, birmano, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili; para que el idioma no sea una barrera a la hora de ligar.

Desde la empresa señalan que «el idioma es algo profundamente personal» y que la inclusión del gallego es una medida para que «más usuarios puedan vivir la experiencia de las citas de una manera auténtica y en su propia voz».

Después de que en octubre del pasado año el Instituto Galego de Estadística (IGE) señalase que por primera vez el castellano se convirtiese en la lengua mayoritaria de Galicia, distintas asociaciones e instituciones han buscado la forma de reforzar el uso del gallego. Muchas medidas hacen hincapié en su uso en jóvenes y

Este lanzamiento es la apuesta de Tinder por la inclusión y la equidad lingüística, según dicen, «destacando la importancia de que cada persona pueda sentirse representada en la plataforma».