«Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»

El Estado español se desperezó en la mañana de ayer con un anuncio del presidente, Pedro Sánchez: cuestionar la idoneidad de mantener el cambio horario. El mandatario aprovechó para anunciar que propondrá a la UE acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.

En su cuenta de X, opinó que «cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido», asegurando que ni servía para ahorrar energía ni para mejorar la salud de los ciudadanos. Más bien, al contrario: «iene un impacto negativo en la salud y la vida de la gente», escribió.

Para dejar claro su posicionamiento, anunció que propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente». El mandatario indicó que años atrás hubo una votación popular en la UE donde ganó la idea de eliminar el cambio horario.

«Espero que no le hagan caso en Europa (...) Es una demencia», señalaba horas después el científico Jorge Mira sobre la propuesta del presidente español. Sobre el referéndum de 2019 en el que se basa Sánchez, Mira recordó que «votó menos del 1% de la población europea».

—¿Qué le pareció el anuncio?

Me llevé un susto enorme y una decepción profunda porque es algo irracional. No sé a qué asesores recurrió. Estoy muy preocupado; son argumentos acientíficos, según mi modo de ver por mucho que él diga que se basa en la ciencia. Pienso que es una aberración que pretenda este tipo de cosas.

—¿Por qué?

Los países de la zona tropical no cambian la hora. No tienen que hacerlo porque el sol sale y se pone a la misma hora siempre, todo el año. En Galicia, en Vigo, el sol sale tres horas y pico antes en el verano que en el invierno; y se pone tres horas y pico después en verano que en invierno. Si pones un reloj a patrón fijo te vas a desfasar respecto al comportamiento natural de tu organismo. Si tú anclas la hora sin reconocer las estaciones, te levantarás demasiado pronto en el invierno o demasiado tarde en el verano. Eso no puede ser. Una persona debería levantarse lo más ajustado posible al comportamiento natural.

Atardecer sobre las las Islas Cíes visto desde el paseo de los peces de Bouzas. / R.G.

—Afectaría a los ritmos circadianos.

Claro. Muchos científicos se preocupan por los efectos en el día del cambio de hora. No se preocupan por el resto de los días. Es como si un sector dijese que no nos podemos vacunar porque el pinchazo nos duele. Yo digo que es aberrante dejar de vacunarse por el dolor de pincharte en el brazo. Que el presidente del Gobierno se alinee con esta gente me parece gravísimo. Va a armar follón y crear un problema donde no lo había. Es el gran error que comete; no me lo esperaba.

—¿Hay lobbys interesados?

Hay lobbys interesados que no se dan cuenta de la que van a armar. Es una especie de terraplanismo.

—¿Cómo afectará?

Va a crear una fractura en el país. Si se quedan con el horario de verano, en Vigo amanecerá entre las nueve y las diez de la mañana cuatro meses al año. Si se queda con el horario de invierno en la zona mediterránea amanecería entre las cinco y las seis de la mañana de mayo a agosto. Es una parte mínima de la población que está activa a esa hora. Con las olas de calor, hay que evitar las horas centrales del día. Si pone el horario de invierno, el sol será abrasador cuando la gente se levante. Si queda con el horario de invierno todo el año le arreará un bofetón al sector turístico del Mediteráneo. Le capará los atardeceres, quitándole una hora de actividad turística.