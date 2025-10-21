Ayudas para los afectados por los incendios en Galicia: cuantías, quién puede pedirlar y cómo hacelo

Tras la oleada de incendios que afectó a la comunidad este verano, dejando más de 100.000 hectáreas calcinadas e innumerables daños personales, materiales y ecológicos; las instituciones ofrecen distintas ayudas para ayudar a la recuperación de las zonas afectadas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo ayer balance de las ayudas autonómicas por la oleada de incendios que la comunidad sufrió el pasado verano, destacando, entre otras cuestiones, la concesión de 42 compensaciones por un valor de 2,9 millones de euros por las viviendas afectadas por los fuegos.

Podrán solicitar estas ayudas todas aquellas personas cuyas viviendas o menaje doméstico se hayan visto afectadas por los incendios del pasado verano. Asimismo, el gobierno autonómico ofrece ayudas para empresas, explotaciones agrícolas y para las personas que hayan sufrido daños personales.

Cuantías de las ayudas y acciones subvencionadas

A la hora de establecer la cuantía de estas ayudas, se tendrán en cuenta el alcance de los daños y el tipo de actuación que necesite cada propiedad para su rehabilitación, así como si la vivienda afectada constituye o no la residencia habitual del solicitante.

En el caso de tu casa habitual o permanente, podrás recibir hasta 132.000 euros cuando los daños ocasionados determinen la ruina de la vivienda o para financiar los gastos de rehabilitación del inmueble. En el caso del resto de viviendas afectadas, las ayudas se sitúan en un tope de 66.000 euros.

Para el menaje doméstico de primera necesidad de las viviendas dañadas, solo se concederá una ayuda por residencia afectada. Las ayudas son:

Hasta 16.200 euros para el menaje de las residencias habituales en estado ruinoso .

para el menaje de las . Hasta 5.400 euros en el caso de viviendas ocasionales en ruinas .

en el caso de . Para el resto de los supuestos, hasta 7.600 euros y hasta 3.300 euros, en función de que el menaje sea de la vivienda permanente o de la vivienda ocasional, respectivamente.

Estas ayudas excluyen a todas las edificaciones ruinosas y abandonadas con carácter previo a los incendios.

Cómo solicitar las ayudas

La forma de presentar la solicitud para recibir esta ayuda puede ser el punto más confuso para muchos afectados. Podrán presentarse por vía electrónica a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Una vez te identifiques en la sede y accedas al formulario, éste solicitará una serie de declaraciones. Los requisitos que exige la prestación son:

No haber solicitado u obtenido otras ayudas para la misma finalidad.

para la misma finalidad. Contar con una declaración de que la vivienda afectada no estaba abandonada .

. Certificar que la persona que solicita es la propietaria o usufructuaria de la vivienda o el menaje.

Notificar la situación del seguro de la propiedad dañada

Además, como documentación complementaria, nos podrán solicitar cualquier documentación que acredite que los daños de la vivienda se deba a los incendios o certifique su uso habitual u ocasional por parte del solicitante.