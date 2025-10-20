La mejor tortilla de Betanzos en 2025 lleva patatas finísimas, once huevos y cuatro yemas: «La sal va al gusto»

El establecimiento Adega Lastras ha sido coronado como campeón en el concurso de la Mejor Tortilla de Betanzos 2025, seguido por Burger City Café Segundo y A Cova do Frade, en el tercer puesto. El cuarto puesto fue para Mesón Avenida y el quinto para Restaurante Casanova.

Pedro Miño, el cocinero del local, recibe el premio por primera vez por una receta detallada y muy estudiada, tal como explicó este domingo. «Menos la sal peso de todo. Lleva 700 gramos de patata cortada a dos milímetros, once huevos y cuatro yemas. La sal va al gusto, hay que ir probando», dijo.

Esta era la cuarta vez que Adega Lastras competían en el certamen gastronómico. El año pasado fue precisamente superado por el establecimiento que quedó en segundo puesto.

El cocinero, Pedro Miño, desveló que el secreto está en «hacer muchas tortillas». El betanceiro trabaja en un local con mucha historia, que pertenece a su familia, aunque el lo cogió hace tan solo seis años. «Yo trabajé de camarero bastante tiempo y esto siempre me gustó, así que cuando me surgió la oportunidad me lancé a la piscina», revela.

La tortilla de Adega Lastras fue también la mejor valorada por el jurado semanal que decidió los finalistas que compitieron este domingo. El truco, señala Miño, es un proceso de muchos años de «fallo y error». El cocinero se considera un «friki de la tortilla» y destaca que «cuando algo te interesa, le echas trabajo y las cosas salen, y cada vez salen mejor».

Junto con Adega Lastras los locales de Betanzos seleccionados fueron A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova.

Las tortillas de cada uno de ellos fueron juzgadas en una final muy justa, de la que dependió sobre todo el punto de sal que prefirieron los jueces. El jurado profesional estuvo compuesto por el chef con estrella Michelín, Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gerardo Quintela, del Bar Quintela de A Coruña.

«Siempre ha habido un nivel muy alto», explica Miño. «Todos hacemos nuestra mejor versión de la tortilla y somos todos gente muy profesional, así que sabemos que no podemos cometer errores», dice el cocinero.

Además de estos cinco finalistas también participaron en el certamen gastronómicos los establecimientos El Arrozal; Cervexería Yocri; Café Bar Capricho; El Plaza; Bar Galicia; Bar Kutako; Vinoteca Versalles; O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

Ahora lo que queda es esperar que este premio funcione también como reclamo para nuevos clientes. «Estamos dispuestos a dar la bienvenida a quien quiera venir a probar la tortilla», indica el de Adega Lastras.

Pedro Miño recibió el premio de la mano de la alcaldesa, María Barral, junto la concejala de Promoción Económica, Ánxeles Veiga. Esta es ya la 15 edición de unos de los concursos gastronómicos más conocidos de Galicia. Este año el Concello de Betanzos destacó la participación en el evento, tanto de los locales como del público. Los comensales pudieron votar por sus tortillas preferidas a través de la app GastroBetanzos.

El premio de Adega Lastras se une al dictaminado este sábado dentro de la categoría de Mejor Tortilla Casera, donde se hizo con el galardón el vecino David Teijo.