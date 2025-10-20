Investigadores, profesores y filósofos debaten sobre IA y ética en Vigo

Las nuevas tecnologías –con la inteligencia artificial (IA) como máximo exponente– y sus implicaciones éticas centran las XXIX Xornadas de Filosofía que organiza el Grupo Aletheia de Vigo, que se desarrollarán entre hoy y el miércoles en el auditorio del edificio de la delegación de la Xunta en Vigo. Con el título de «Entre la realidad y la virtualidad. La ética de la innovación tecnológica», la primera jornada contará con las ponencias de Amparo Alonso Betanzos, catedrática en el área de Computación e IA en la Universidad de A Coruña, que hablará sobre «Ética, innovación e IA» (17.00 horas), y de Camilo José Cela Conde, catedrático de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares, que disertará sobre «La ética de la virtud de Aristóteles en el contexto de la neurociencia» (19.00 h.).

Ignacio Morgado. | FdV

Mañana, Marcelino Agís Villaverde, licenciado en Filosofía y doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, hablará sobre «¿Qué pensarán las máquinas? Desafíos éticos de la IA» (16.30 h.) y la inmunóloga de la Universidad de Vigo África González sobre «IA en ciencia: ventajas e inconvenientes» (18.30 h.). El miércoles lo harán Benjamín Herreros, médico especialista en Medicina Interna («Desafíos éticos de la IA en medicina», 16.30 h.), y el neurocientífico Ignacio Morgado («¿Podría tener consciencia un ingenio artificial?», 18.30 h.).