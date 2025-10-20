España es el sexto país del mundo en número de médicos, pero faltan especialistas

El Ministerio de Sanidad lleva desde 2023 ampliando las plazas universitarias de Medicina. Sanidad reconoce que, efectivamente, España tiene un "número razonable" de médicos, superior a la media de la UE. Pero asegura que aumentar los campus es una política necesaria a largo plazo, especialmente para cubrir las necesidades en determinadas especialidades. Ante ello, los rectorados y la comunidad médica reclaman una planificación ordenada porque, apuntan, tener un buen sistema de salud va mucho más allá de crear plazas de Medicina. Por su parte, los estudiantes de estos grados, disconformes, reclaman que la inversión no se destine a aumentar la oferta, sino a mejorar la formación teórica y práctica de los que ya están matriculados en la carrera. Los jóvenes temen un posible colapso del mercado de trabajo en el futuro.

La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas asegura que, según los datos de la OCDE, España es el sexto país del mundo en número de médicos. El número total de facultativos en activo (datos de 2021) asciende a 192.484, lo que supone una ratio de 406 por 100.000 habitantes, por encima de países de nuestro entorno (346 por 100.000 habitantes). Sin embargo, faltan especialistas. Existen claros indicios de falta de médicos en algunas especialidades y áreas geográficas, como pone de manifiesto un informe de Sanidad para el periodo 2021-2035. En concreto, faltan especialistas de Medicina de Familia, Anestesiología y Reanimación, Geriatría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico. En el mismo documento se informa de un déficit previsto de unos 9.000 médicos especialistas para 2027.

Según las estadísticas ministeriales, las facultades españolas ofrecen 6.540 plazas en centros públicos y 1.908 en privadas (curso 2023-24). Con 385 plazas, la UAB es el campus más grande de Cataluña y el segundo de España, solo por detrás de Santiago de Compostela (403). El Ministerio de Sanidad aprobó en 706 plazas más en 2023 y el año siguiente, otras 1.548. El Consejo de Ministros del pasado 7 de octubre -que también ratificó la normativa para endurecer los requisitos a las universidades- dio luz verde a 1.783 más.

España es el segundo país del mundo con más facultades de Medicina por población, solo por debajo de Corea del Sur, según un documento de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina. "En el curso 2008-09 había 28 facultades y en 2023-24 se han disparado hasta las 51", corrobora Laura Cortés, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Universidades y médicos reclaman acompañar el aumento de la oferta universitaria con el de las plazas MIR

Todos los expertos consultados por El Periódico aseguran que incrementar el número de estudiantes y no hacer lo mismo con las plazas MIR, paso obligatorio para conseguir la especialidad y trabajar en la sanidad pública, no tiene sentido.

"Todo el mundo quiere tener una facultad de Medicina. Primero, porque da prestigio. Y segundo, porque es una manera de tener acceso a colaborar con la industria sanitaria, que es muy potente económicamente", explica Jesús Marí Gorreto, expresidente del Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (Cemcat). Marí explica que, en 2021, se graduaron en Cataluña 1.036 médicos y hubo 1.250 plazas MIR. "En teoría, podemos pensar que los números encajan, pero no. Al MIR se presentan muchos más candidatos, no solo los recién licenciados, así que los huecos podrían quedarse cortos", añade.

Aumentar hasta en un 15% el ágora en las facultades es una decisión que no corresponde a las universidades sino al Ministerio de Sanidad, que subvenciona a los campus por cada plaza de más creada. Esa resolución la tomó, hace años, la entonces ministra Carolina Darias. El decano de la UB, Antoni Trilla, matiza que el departamento que dirige ahora Mónica García no aprueba nuevos aumentos sino que, en realidad, mantiene el incremento decretado hace años.

Fortalecer el sistema de salud

Teniendo en cuenta que la formación completa de un estudiante de medicina se alarga durante 10 años (seis de grado y cuatro de MIR), Sanidad explica que el incremento de plazas es una medida que se toma ahora para fortalecer, en el futuro, el Sistema Nacional de Salud. La ministra Mónica García lleva desde 2023 defendiendo una decisión "crucial para poder responder a la creciente demanda de profesionales sanitarios en todo el país". Su departamento sostiene que es necesario impulsar las plazas porque hay una insuficiencia del número de estudiantes egresados de las facultades de Medicina en relación con la oferta de plazas MIR y con las necesidades de especialistas de algunas ramas, como Medicina Familiar y Comunitaria.

No es que las facultades vayan a aumentar todas un 15% las plazas. En función de su situación, los campus toman sus propias decisiones. El año pasado, la UAB, por ejemplo, era consciente de la imposibilidad de aplicar un incremento tan elevado y se limitó a un incremento inferior. “Medicina es un caso muy particular. La calidad de la formación tiene que ser excelente, y no solo la teórica, sino la práctica. Las facultades tenemos unidades docentes en hospitales. Aumentar las plazas conlleva más profesorado y más medios materiales. Nosotros no veíamos un aumento tan grande y por eso nos quedamos en un 6% o 7%", explicaba el rector, Javier Lafuente.

Planificación "total"

Incrementar el número de estudiantes debe responder a una pregunta nada fácil de responder: "¿Hacen falta más médicos?". Teniendo en cuenta, entre otros factores, el impacto de la tecnología en el mundo sanitario, la profesión médica exige "una planificación total y no parches". Así lo afirmaba la doctora Iolanda Jordan, del Col.legi de Metges Barcelona (CoMB), que subrayaba que "hay que estudiar las necesidades que tendremos en los próximos años y a partir de ahí, decretar número de plazas universitarias y de especialidades".

La pediatra reclama que el aumento de las plazas MIR no sea igual en todas las especialidades, sino en función de la demanda real. Jordan también recuerda que en la planificación pormenorizada y global hay que tener en cuenta las jubilaciones de profesionales. "En el periodo 2015-21 se jubilaron 600 médicos al año y en 2022-26 la cifra ascenderá a 1.000", apostilla.