«Es difícil hacer un uso sano de las redes sociales cuando están diseñadas para que nos enganchemos a ellas»

Lorena Gascón (Valencia, 1987) tiene más de 640.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la que trata temas de salud mental a través de la sátira y sin medias tintas. «Son collejas para espabilar al personal», reconoce la psicóloga, que el miércoles participó en la jornada «Salud Mental y Juventud: cuidar el presente para construir el futuro» organizada por Saúde Mental FEAFES Galicia y la Universidad de Santiago (USC) con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre). Según Gascón, el humor ayuda a que calen mejor los mensajes y a cambiar la perspectiva. La psicóloga valenciana es, además, autora de dos libros: «Querido cerebro, ¿qué coño quieres de mí?» (2023) y «Deja de tratarte como el culo» (2024).

-¿El humor mejora la salud mental?

-Creo que con humor, todo entra mejor. El humor ayuda a que se rompan esquemas mentales y permite que algunos conceptos entren mejor, ayuda a cambiar la perspectiva y baja las defensas que a veces tenemos, de forma que algo complicado o duro es más fácil de asimilar.

-¿Nos cuesta reconocer más que tenemos un problema de salud mental que uno físico?

-Depende de la persona, porque hay quienes van al médico o a terapia por cualquier cosa y hay quienes aguantan y aguantan hasta que ya no pueden más. Pero sí que es cierto que cuando se trata de una dolencia física resulta más fácil pedir ayuda y acogerse a una baja. A veces, porque la propia persona no sabe que tiene un problema y otras porque cree que puede seguir aguantando.

-Su último libro se titula «Deja de tratarte como el culo» ¿De verdad nos tratamos tan mal? ¿Por qué?

-Nos tratamos bastante mal. Puede que porque la persona haya tenido referentes o cuidadores que le hayan tratado como el culo; puede que porque sus cuidadores se hayan tratado como el culo a ellos mismos y la persona que ha crecido en ese ambiente haya aprendido que lo normal es tratarse mal; puede que porque esa persona haya tenido maltrato de la pareja, del jefe, de iguales..., o puede que se trate mal por la sociedad en la que vivimos, tan perfeccionista y tan autoexigente. Hay muchas variables que explican que nos tratemos tan mal a nosotros mismos.

-¿Por qué solemos ser más críticos con nuestros errores que con los de los demás?

-Si habláramos con una persona narcisista, nos diría que su error no es nada, pero es cierto que, en general, aceptamos peor nuestros propios errores que los ajenos. Esto depende, de nuevo, de cómo nos han criado y del estilo educativo de nuestros padres: si nos han exigido mucho, poco; cómo reaccionaban a sus propios errores o a los nuestros... Somos más duros con nosotros mismos si hemos aprendido que eso es lo normal. Todo esto viene del aprendizaje.

«Nos tratamos muy mal a nosotros mismos»

-¿Podemos aprender a tratarnos mejor?

-Por supuesto. El lugar ideal es la terapia, pero en caso de que no podamos permitirnos esto, el relacionarnos con personas que sí que nos tratan bien y que sí tienen una forma sana de verse y de tratarse a sí mismas también nos ayuda a tener otra perspectiva sobre nosotros.

-¿La generación más joven tiene peor salud mental que la de sus padres y abuelos?

-No sabría afirmar si los jóvenes de hoy están peor que los de hace cincuenta años. Creo que en algunos aspectos sí y en otros no. Los más jóvenes están más preparados en cuanto a formación y son más espabilados a la hora de poner límites que mis padres a su edad, por ejemplo. También van más a terapia, por lo que puede parecer que están peor. Hoy no está mal visto ir al psicólogo; hace cincuenta años, sí. Sin embargo, también tienen un acceso mucho más complicado a la vivienda y al empleo, lo que repercute en el bienestar emocional y la salud mental, y luego están las tecnologías y las redes sociales, cuyo uso es bastante problemático. Es cierto que se puede hacer un uso responsable, útil y sano de las redes sociales, pero es muy difícil porque están diseñadas para que pasemos en máximo tiempo posible en ellas, para que nos enganchemos, por lo que incluso quienes mejor conocen el funcionamiento del cerebro humano se enganchan.

-¿Cómo acabar con el estigma alrededor de la salud mental

-Con cuentas como la mía (risas). Es complicado romper el estigma, pero hablar abiertamente de lo que nos ocurre puede ayudarnos a no sentirnos tan bichos raros, y a normalizar los problemas de salud mental y a que otras personas no tengan miedo a hablar de ello. También es cierto que con esto podemos correr el riesgo de banalizar el problema y que se le reste importancia a patologías realmente graves.