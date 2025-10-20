El club de mujeres con poder "real" en Europa (y en el que está la Princesa de Asturias)

La igualdad es ya una conquista innegable en las sociedades avanzadas del siglo XXI -siempre hay matices- y a ella no es ajena la monarquía, pese a ser ésta una de las formas de gobierno más antiguas del mundo. Ahí están las casas reales europeas, dinastías de rancio abolengo que parecen haberse puesto de acuerdo para que más pronto que tarde sean mayoritariamente mujeres las que estén al frente de las mismas.

En ese club de herederas no falta por supuesto la española, Leonor de Borbón y Ortiz (Madrid, 2005), llamada a suceder a su padre Felipe VI. La Princesa de Asturias, ahora en la Academia del Aire de San Javier (Murcia), donde completa su tercer curso de formación militar en los tres ejércitos tras pasar por Infantería y Marina, prepara estos días la maleta para viajar a Oviedo, donde en un puñado de días tiene que cumplir con la intensa agenda -que crece cada año para la heredera- de los premios Princesa.

Leonor está a punto de unirse al grupo de futuras reinas veinteañeras de su generación, la llamada Z, los nacidos entre mediados de los años 90 y la primera década de 2000, nativos digitales que crecieron con el biberón en una mano e internet y los teléfonos inteligentes en la otra. Esto ha cambiado su forma de comunicarse y de informarse.

La Princesa de Asturias es la más joven de ese trío de herederas junto a Isabel de Bélgica (Bruselas, 2001), la más veterana de los Z, y Amalia de Países Bajos (La Haya, 2003). Hay otra mujer en la casilla de salida, aunque dista mucho de ser generación Z, pues Victoria de Suecia es más bien de la X con 48 años cumplidos el pasado julio. Suyo será el trono como sucesora de su padre, Carlos XVI Gustavo. A Victoria le seguirá otra mujer, su joven hija Estela (Estocolmo, 2012), ésta si Z.

Leonor, en la Academia de San Javier, se sube a un avión junto a su instructor, el asturiano Alberto Guzmán. / Edu Botella

Sus vecinos los noruegos también verán el trono tornar en femenino, aunque para ello tengan que esperar una generación más, ya que hoy por hoy gobierna Harald V (88 años), al que sucederá su hijo Haakon (Oslo, 1972). La primogénita de éste y Mette-Marit, Ingrid Alexandra (Oslo, 2004) completa el club de futuras reinas que tomarán el mando en las cortes europeas en el futuro.

Sólida formación

A todas ellas les une, además, una formación y educación similar, de gran altura y que incluye el obligatorio paso por el Ejército. En ello está Leonor de Borbón actualmente, un conocimiento indispensable de los tres ejércitos ya que algún día tendrá el mando supremo de las Fuerzas Armadas Españolas como hoy lo ostenta su padre. A Victoria de Suecia, Ingrid de Noruega o Isabel de Bélgica se las ha visto de maniobras al igual que la primogénita de los Reyes Felipe VI y Letizia de España.

En el caso de Leonor ésta ha seguido al dedillo el itinerario formativo que su padre tuvo en su día, por lo que se prevé que el próximo año inicie sus estudios universitarios, posiblemente en España, por la necesidad de la heredera de tener que cumplir con su papel institucional. Una labor que ha ido a más en los últimos años, tras pisar el acelerador al cumplir la mayoría de edad en 2023 y jurar la Constitución.

Entre los asuntos pendientes de Leonor está el salto a Europa, en el sentido de ampliar su proyección en el exterior y relacionarse con el resto de representantes de las Casas Reales. Por el momento, Leonor ha hecho un viaje de Estado en solitario a Portugal, en julio de 2024. También a bordo del buque Juan Sebastián de Elcano, donde completó el crucero de formación en la Armada, ha protagonizado encuentros con las autoridades de los países en los que atracó.

La Princesa de Asturias, con sus compañeros en "Elcano". / LAVANDEIRA JR

De momento no ha sido posible ver a la Princesa de Asturias en citas de las monarquías del Viejo Continente como sí ha sucedido con otras herederas coetáneas.

Todo a su tiempo. Y muy medido. La Casa Real ha demostrado que maneja bien la agenda de la hija de los Reyes, con nada a la que reprochar de los actos que hasta ahora ha protagonizado. En Asturias ya la esperan para uno de los cometidos como heredera que mejor conoce, la entrega de los premios Princesa, el próximo viernes 24. El jueves ya estará en Oviedo con sus padres y su hermana Sofía.