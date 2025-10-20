La Aemet activa avisos por lluvia y temporal en el mar en Galicia

La llegada de la primera borrasca del otoño a Galicia, durante la noche del pasado sábado, dejó importantes cantidades de lluvia, sobre todo en la fachada atlántica. Durante la jornada del domingo, se registraron hasta 87,4 litros por metro cuadrado en el monte Castrove, en Poio, o 75,5 en Redondela. Este lunes ha comenzado con unas horas de tregua, pero no durará demasiado.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados avisos de nivel amarillo para esta misma tarde. Las alertas en tierra son por precipitaciones, por acumulaciones de hasta 40 l/m² en 12 horas, en las Rías Baixas, en el interior de Pontevedra y en la Costa da Morte. En el mar también habrá avisos por fenómenos costeros, en este caso para la costa norte, tanto en A Coruña como en Lugo.

Las alertas se mantendrán durante la noche de lunes y hasta entrada la madrugada del martes, a las 5:00. Tras un abreve respiro, a las 12:00 volverán a activarse, pero en esta ocasión ya solo en las provincias del norte. El miércoles, nuevamente, los avisos afectarán a A Coruña y Lugo. En todo el litoral septentrional, por la tarde, el nivel se incrementará a naranja, por vientos del oeste o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), y mar combinada del oeste de 4 a 5 metros.

De momento, no hay información sobre si habrá alertas para el jueves, aunque todo apunta a que será de nuevo una jornada muy lluviosa. La previsión indica que esta racha borrascosa acabe el viernes, cuando la entrada de viento del norte despejará los cielos en gran parte del territorio gallego. También propiciará una bajada de las temperaturas.

Previsión por días

Según la previsión de MeteoGalicia, este lunes la situación meteorológica queda caracterizada por los vientos húmedos y la llegada de un frente activa al final del día. De este modo se esperan chubascos de tipo aislado y ocasional, más probables en comarcas atlánticas. Las lluvias tenderán a intensificarse y a generalizarse por la noche. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso. Los vientos soplarán moderados del sudoeste, con intervalos fuertes en el extremo norte.

El martes a circulación del sudoeste seguirá acercando sucesivas líneas de inestabilidad a Galicia. Se espera una jornada de cielos nubosos y con chubascos, localmente tormentosos en la fachada atlántica y de carácter débil y ocasional al norte y al este. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos. El viento soplará del sudoeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte.

La aproximación de un nuevo frente polo norte intensificará el miércoles la circulación del sudoeste, un viento que seguirá acercando mucha humedad. La jornada se espera de cielos muy nubosos en general y con lluvias intensas en toda Galicia, especialmente durante la noche del miércoles al jueves. Las temperaturas apenas tendrán cambios. El viento del sudoeste irá aumentando de intensidad, de moderado la fuerte, con rachas muy fuertes en zonas elevadas o próximas al litoral norte.

El jueves Galicia se mantendrá en la influencia de las borrascas atlánticas, con el paso de un frente en las primeras horas del día. Así, se esperan cielos cubiertos con lluvias más persistentes en la primera mitad del día. Con el avance de la jornada las precipitaciones irán remitiendo y se irán abriendo claros. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso. El viento soplará flojo de componente oeste.