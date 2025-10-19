Seis razones para suscribirte a Faro de Vigo
El periódico refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales
En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, Faro de Vigo redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).
Acceso ilimitado a todos los contenidos
La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, crónicas hiperlocales, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.
Newsletters exclusivas de contenido especializado
Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. No te pierdas: newsletter de economía en la que nuestra redactora jefa Lara Graña analiza las claves de la actualidad económica o Estela con las apuestas de nuestro dominical.
Pasatiempos renovados
A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.
Una App renovada y más premium
Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...
Un club con ofertas y descuentos exclusivos
Desde Faro de Vigo agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.
Oferta de relanzamiento: 60% de descuento
Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.
Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía