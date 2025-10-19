Un millar de gallegos se registraron como donantes de médula ósea en el último año

Los tratamientos para la leucemia y otras enfermedades de la sangre viven los positivos efectos de los avances tecnológicos, si bien la buena voluntad de otros es, en muchas ocasiones, indispensable. Y es que, cada año, decenas de pacientes en Galicia necesitan un trasplante de médula ósea.

En España más de medio millón de personas están inscritas en el Registro de Donantes de Médula Ósea, conocido como Redmo, que congrega a las personas interesadas que cumplen con todos los requisitos necesarios. Más de 16.000 son de Galicia. El pasado año se sumaron en torno a 30.010 nuevos donantes, con una edad media de 28 años. De ellos, 1.258 eran gallegos, una cifra superior a la del año anterior, cuando por primera vez se superó el millar de donantes nuevos.

En los ocho primeros meses de 2025 —último dato con el que se cuenta— son 16.051 más los inscritos. La mayoría, alrededor de dos tercios, son mujeres.

Para poder formar parte de Redmo, es preciso tener entre 18 y 40 años — después de esta edad se puede donar, pero no inscribirse—, un buen estado de salud general, pesar un mínimo de 50 kilos, y no haber tenido cirugías en los últimos 6 meses. Además, se debe autorizar la extracción de una muestra de sangre para pruebas de compatibilidad. Al término del pasado año, Redmo tramitó un total de 426 donaciones efectivas en el conjunto estatal, lo que supuso ocho puntos porcentuales más que en los doce meses anteriores.